Edukacyjny kampus. Najpierw film, potem obóz i warsztaty

W I edycji konkursu młodzież za pośrednictwem swoich szkół przesłała 29 zgłoszeń, a kapituła konkursu wybrała 16 zwycięskich placówek z całego regionu, których przedstawiciele pojechali na wrześniowy obóz w Międzyzdrojach. Fot. WZP

Właśnie startuje filmowy konkurs „Kręci mnie to” przeznaczony dla uczniów liceów, techników i szkół branżowych z województwa zachodniopomorskiego. Każda piętnastoosobowa grupa uczniów ma szansę nakręcić film o zawodzie, który inspiruje młodych ludzi, a laureaci filmowych zmagań mogą wygrać uczestnictwo w II edycji obozu edukacyjnego „Zawodowy Summer Camp”. Trzeba się jednak spieszyć, bo Urząd Marszałkowski, który jest organizatorem kampusu, czeka na zgłoszenia tylko do 6 grudnia.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego już po raz drugi zaprasza młodzież z regionu – uczniów zawodowych szkół ponadpodstawowych, liceów i techników do uczestnictwa w bezpłatnym, ale pełnym inspiracji i ciekawych zajęć 4-dniowym obozie edukacyjnym. Wiedza i praktyczne umiejętności zdobyte podczas „campu” mają pokazać uczniom, jak szybko i skutecznie uczyć się czy wykorzystywać nowe technologie do celów zawodowych, a w przyszłości, pomóc uczniom wybrać wymarzony zawód.

– Pierwsza edycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Młodzież była bardzo zadowolona z warsztatów, spotkań z ekspertami i mentorami. Podczas przyszłorocznego obozu edukacyjnego chcemy młodym ludziom pokazać, że wybór zawodu może być świadomą i przemyślaną decyzją, a nasz region daje wiele możliwości do rozwoju zawodowego. Tym działaniem odchodzimy od tradycyjnych form edukacji, targów pracy i zapraszamy uczennice i uczniów branżowych szkół do udziału w ciekawych, angażujących zajęciach dotyczących szeroko pojętej przedsiębiorczości – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Aby otrzymać zaproszenie do udziału w obozie wystarczy nagrać z klasą lub ze znajomymi ze szkoły, koniecznie w 15-osobowych grupach, krótki filmik o zawodzie, który inspiruje, jest lub byłby spełnieniem marzeń lub po prostu wynika z pasji. Najlepsi otrzymają możliwość uczestnictwa w wyjeździe pełnym inspirujących warsztatów, które poprowadzą specjaliści z różnych dziedzin oraz mentorzy – postaci znane i lubiane w przestrzeni publicznej. W pierwszej edycji uczniowie spotkali się np. z Przemkiem Kossakowskim oraz Jakubem Poradą. W drugiej edycji „Zawodowego Summer Campu” będzie miało szansę wziąć udział ponad 300 młodych ludzi, którzy zdobędą praktyczne i cenne umiejętności oraz rozwiną kompetencje kluczowe: pracę w zespole, reagowanie na sytuacje stresowe czy twórcze myślenie.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie promocyjnego filmu dotyczącego wykonywania wybranego zawodu – zawodów lub związanego z nim stanowiska pracy. Film według autorskiego scenariusza może być nakręcony za pomocą dowolnego urządzenia, np. telefonu komórkowego, kamery lub aparatu fotograficznego. Maksymalna długość video to 3 minuty, a rozmiaru pliku to 1 GB.

Zgłoszenia trzeba dokonać za pośrednictwem swojej szkoły. Każda może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową od grupy uczniów. Terminem końcowym jest 6 grudnia 2024 r. godz. 23.59. Należy je nadsyłać drogą elektroniczną na adres: projekty@wzp.pl lub na nośniku danych typu pendrive na adres urzędu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin z dopiskiem: praca na konkurs „Kręci mnie to” Gabinet Marszałka, nazwa szkoły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 grudnia, a autorzy najlepszych filmów, które oceni jury, zostaną zakwalifikowani do udziału w II edycji obozu edukacyjno-zawodowego „Zawodowy Summer Camp”. Odbędzie się on w dniach 8-11 kwietnia 2025 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, zaś organizator finansuje przejazd, pobyt, warsztaty oraz wyżywienie uczestników i ich wychowawców.

(kel)