Plagą długie zwolnienia lekarskie. Uczniowie nie lubią WF-u?

Długie zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego to plaga polskich szkół - z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w zajęciach wychowania fizycznego nie bierze udziału nawet co trzeci uczeń. Dlatego miały się zmienić zasady ich wystawiania - dłuższa absencja miała być udokumentowana stosownym zaświadczeniem od lekarza specjalisty, np. kardiologa, ortopedy, neurologa. Jednak pomysł w resorcie upadł i nadal mogą je wypisywać lekarze rodzinni.

- Dyrektor szkoły nie może wymagać od rodziców lub pełnoletniego ucznia opinii lekarza specjalisty. Taką opinię może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - wytłumaczyła Helena Marianowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Podkreśliła, że to obowiązkiem dyrektora i nauczycieli jest organizacja nauki tak, by dziecko ze szczególnymi potrzebami mogło uczestniczyć w zajęciach obowiązkowych, do których także zalicza się wychowanie fizyczne.

Tyle że dzieci i młodzież nie lubią ćwiczyć na WF-ie nie tylko z powodu choroby czy niesprawności. Często jest to

...