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Prezydent miasta wyróżnił najzdolniejszych. Stypendia naukowe przyznane

Data publikacji: 08 czerwca 2026 r. 13:09
Ostatnia aktualizacja: 08 czerwca 2026 r. 13:20
Prezydent miasta wyróżnił najzdolniejszych. Stypendia naukowe przyznane
Jakub Więckowski z ZUT, jeden z nagrodzonych, odbiera gratulacje od Daniela Wacinkiewicza – pełnomocnika prezydenta ds. współpracy z uczelniami wyższymi w Gminie Miasto Szczecin. Fot. UM Szczecin  

Najzdolniejsi studenci i doktoranci ze szczecińskich uczelni wyróżnieni. 32 młodych naukowców, których działalność badawcza i społeczna realnie wpływa na rozwój miasta, regionu oraz współczesnej nauki, otrzymało finansowe wsparcie o łącznej wysokości 300 tys. zł.

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Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w szczecińskiej Willi Lentza.

– Laureaci tegorocznej edycji programu wyróżnili się imponującym dorobkiem naukowym i aktywnością badawczą – podreśla Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu. – To osoby, które prowadzą liczne i zaawansowane projekty, publikują wyniki swoich prac, uczestniczą w konferencjach naukowych, zdobywają nagrody w konkursach oraz angażują się w organizację wydarzeń popularnonaukowych i społecznych. Wielu z nich współpracuje także z instytucjami kultury i otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu.

W trakcie naboru do stypendiów naukowych wpłynęło blisko 100 wniosków. Ostatecznie komisja stypendialna wyłoniła 32 laureatów: 21 studentów oraz 11 doktorantów.

W gronie nagrodzonych studentów znalazło się: 10 osób z Uniwersytetu Szczecińskiego, 4 z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 4 z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 3 z Akademii Sztuki. Wśród nagrodzonych doktorantów: 7 osób z ZUT, 3 z PUM i 1 z US.

Maksymalna wysokość stypendium to 10 tys. zł brutto dla studentów oraz 20 tys. zł brutto dla doktorantów.

(K)

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