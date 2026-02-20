Wracają Stypendia Naukowe. 300 tys. zł dla najzdolniejszych

Fot. Marek KLASA

Po pięcioletniej przerwie spowodowanej kryzysem finansów samorządowych wraca program stypendialny w ramach projektu Akademicki Szczecin. Na najzdolniejszych studentów i doktorantów ze szczecińskich uczelni czeka pula środków w wysokości 300 tys. zł. Nabór wniosków rusza 1 marca.

REKLAMA

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin to program skierowany do najlepszych studentów i doktorantów – niezależnie od kierunku, poziomu oraz formy kształcenia. Celem inicjatywy jest wspieranie osób osiągających ponadprzeciętne wyniki w działalności naukowej.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 1 marca i potrwa przez cały miesiąc, do 31 marca br. Wnioski wraz z załącznikami można składać w formie elektronicznej, wysyłając maila na adres: akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Stypendium może zostać przyznane dowolnej liczbie kandydatów i w zróżnicowanej wysokości. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 10 000 zł dla studenta oraz 20 000 zł dla doktoranta. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, od razu w całości.

(K)

REKLAMA