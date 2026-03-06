Nabór wniosków na stypendia naukowe

Najzdolniejsi studenci i doktoranci ze szczecińskich uczelni mogą już aplikować o pieniądze w ramach programu Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin. Łącznie do wzięcia jest aż 300 tysięcy złotych.

– Inwestowanie w rozwój naukowy młodych ludzi to inwestycja w przyszłość Szczecina - podkreśla Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Chcemy wspierać tych, którzy swoją pasją i osiągnięciami budują potencjał akademicki naszego miasta.

Program adresowany jest do studentów i doktorantów osiągających ponadprzeciętne wyniki w działalności naukowej – bez względu na kierunek studiów, poziom czy tryb kształcenia. Celem inicjatywy jest po prostu wspieranie najlepszych i najaktywniejszych młodych osób ze szczecińskich uczelni.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium potrwa do 31 marca br. Wnioski wraz z załącznikami można składać w formie elektronicznej, wysyłając maila na adres: akademickiszczecin@um.szczecin.pl lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta, pl. Armii Krajowej 1, 70- 456 Szczecin.

Stypendium może zostać przyznane dowolnej liczbie kandydatów i w zróżnicowanej wysokości. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 10 000 zł dla studenta oraz 20 000 zł dla doktoranta. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, tj. od razu w całości. Więcej informacji na stronie: akademicki.szczecin.eu (K)

