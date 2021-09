Powstał świdwiński „Kopernik”

Uroczyste otwarcie Centrum Popularyzującego Naukę „Cordis” odbyło się w Świdwinie.

Świdwinianie fetowali sukces – młodzi mieszkańcy bawili się na Festynie Naukowym z udziałem przedstawicieli Politechniki Koszalińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Obiekt kosztował blisko 6 mln zł (w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – 4 mln zł).

Świdwiński „Kopernik” będzie służył także mieszkańcom powiatów drawskiego i łobeskiego. Warto dodać, że na potrzeby Centrum został zaadaptowany budynek z ciekawą historią – przed wojną były koncerty filharmoników i bale; po wojnie w różnych okresach były w nim m.in. zajęcia szkolne, zawody bokserskie, sesje rad narodowych, a dekadę temu dyskoteki. Teraz jest perełka i symbol gospodarności miasta. Na wielu poziomach działają m.in. sale: konferencyjna, stymulacji zmysłów, audiowizualna, chemiczna, nauki programowania, robotyki; działają specjalistyczne laboratoria.

– Centrum będzie czynne od wtorku do piątku od godziny 9 do 19, a w soboty i niedziele od 12 do 19 – powiedział Karol Jędraszczyk, kierownik placówki. – Będą warsztaty, zajęcia, spotkania, odprawy, sporo rozrywki i sporo edukacji. W planach jest współpraca z pokrewnymi ośrodkami. Prawdopodobnie w październiku oficjalnym patronem Centrum zostanie ustanowiony Rudolf Virchow (1821-1902,) urodzony w Świdwinie światowej sławy uczony, który przez Johna Simmonsa został zaliczony do 100 najwybitniejszych uczonych wszech czasów.

Aktu przecięcia wstęgi dokonali m.in.: starosta Mirosław Majka, burmistrz Piotr Feliński, członkini zarządu województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Placówkę błogosławił i poświecił ks. Ryszard Kizielewicz. ©℗

Tekst i fot. (cz.b.)