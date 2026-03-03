Porcja wiedzy dla młodzieży. Myśl zdrowo, żyj logicznie

W Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie odbyło się wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne „Myśl zdrowo, żyj logicznie!”, skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Fot. PUM

W Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie odbyło się wydarzenie edukacyjno-profilaktyczne „Myśl zdrowo, żyj logicznie!”, skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele licznych instytucji, w tym m.in. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Polskiego Czerwonego Krzyża, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego.

REKLAMA

Program obejmował wykłady eksperckie, warsztaty, strefy edukacyjne oraz pokazy praktyczne, m.in. naukę samobadania na fantomach, symulację percepcji po alkoholu z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, pomiary parametrów zdrowotnych. W inicjatywie aktywnie uczestniczyły przedstawicielki Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dr Małgorzata Zimny oraz dr Katarzyna Zgutka, reprezentując uczelnię w gronie instytucji zaangażowanych w promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

W części inauguracyjnej Małgorzata Zimny wygłosiła wykład pt. „Dojrzewanie i rozwój mózgu – co się zmienia i dlaczego”, omawiając neurobiologiczne podstawy zmian zachodzących w okresie adolescencji. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z mechanizmami dojrzewania kory przedczołowej, procesami mielinizacji oraz ich wpływem na podejmowanie decyzji, kontrolę impulsów i regulację emocji.

Następnie Katarzyna Zgutka przedstawiła temat „Zdrowie młodego mechanika – siła, energia i koncentracja na lata”. Wystąpienie koncentrowało się na długofalowym podejściu do zdrowia, podkreślając znaczenie budowania rezerwy metabolicznej i poznawczej już w wieku młodzieńczym. Podkreślono, że wczesne, powtarzalne ekspozycje na czynniki ryzyka (wysokie spożycie energetyków, substancje psychoaktywne, chroniczny stres) mogą przyspieszać procesy biologicznego starzenia. Prelekcja stanowiła kolejne działanie realizowane w ramach projektu „Modern Aging – nowocześnie o starzeniu”, prowadzonego przez Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wystąpienia przedstawicielek PUM wpisały się w ideę wydarzenia, podkreślając rolę wiedzy naukowej w kształtowaniu świadomych i odpowiedzialnych wyborów zdrowotnych. Dodatkowo, stanowił istotny element budowania relacji pomiędzy środowiskiem akademickim a szkołami ponadpodstawowymi regionu.

(as)

REKLAMA