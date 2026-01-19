Mamy nowych konsultantów krajowych

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Ministerstwo Zdrowia powołało dwóch nowych konsultantów krajowych związanych z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. Na pięcioletnią kadencję obejmującą lata 2026-2030 funkcje te powierzono prof. Maciejowi Żukowskiemu w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz prof. Wioletcie Annie Pawlukowskiej w dziedzinie neurologopedii.

Prof. Maciej Żukowski jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć USK 2 PUM. Uczelnia podkreśla: „Anestezjologia i intensywna terapia to jedna z kluczowych specjalizacji dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, obejmująca m.in. opiekę nad pacjentami w stanie krytycznym, leczenie okołooperacyjne oraz organizację pracy oddziałów intensywnej terapii, mających fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów”.

Prof. Wioletta Anna Pawlukowska jest związana z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 PUM. Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii zaburzeń żywienia u noworodków, niemowląt oraz dzieci starszych. Jest członkinią zespołu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, autorką podręcznika oraz licznych publikacji naukowych dotyczących zaburzeń neurologicznych i żywieniowych. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym kieruje również studiami podyplomowymi z zakresu neurologopedii.

Konsultant krajowy pełni rolę eksperta doradzającego ministrowi zdrowia. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, udział w opracowywaniu standardów postępowania medycznego oraz wspieranie rozwoju danej dziedziny medycyny, w tym kształcenia kadr i podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych.

Funkcję konsultantów krajowych pełnią już inni pracownicy PUM: prof. Jerzy Sieńko – chirurgia naczyniowa, prof. Miłosz Parczewski – choroby zakaźne, prof. Barbara Dołęgowska – diagnostyka laboratoryjna, prof. Mieczysław Walczak – endokrynologia i diabetologia dziecięca, prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski – pediatria.

(as)

