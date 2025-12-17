Pielęgniarstwo lub ratownictwo. Ruszyła rekrutacja w PUM

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie rozpoczął rekrutację na dwa kluczowe kierunki kształcące przyszłe kadry medyczne – Pielęgniarstwo I stopnia oraz Ratownictwo medyczne II stopnia w trybie niestacjonarnym.

Pielęgniarstwo I stopnia to 3-letnie studia niestacjonarne.

– To kierunek dla osób, które chcą połączyć pracę z misją niesienia pomocy – informuje Marta Białas z Działu Promocji i Informacji PUM w Szczecinie. – To trzy lata intensywnej nauki, praktyki i rozwijania kompetencji, które realnie zmieniają życie pacjentów. Studia niestacjonarne I stopnia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie przygotują do odpowiedzialnej, samodzielnej pracy w systemie ochrony zdrowia – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Program obejmuje m.in.: przygotowanie do udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki i edukacji pacjenta, kształcenie kliniczne oparte na aktualnej wiedzy medycznej, naukę prowadzenia działań zapewniających bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w: szpitalach, uzdrowiskach, domach opieki, sanatoriach, poradniach i innych jednostkach systemu ochrony zdrowia w kraju i za granicą.

– Pielęgniarka/pielęgniarz to zawód szczególnego zaufania – odpowiedzialny, potrzebny i gwarantujący stabilną, szeroką ścieżkę kariery – podkreśla przedstawicielka uczelni.

Ratownictwo medyczne II stopnia to 2-letnie studia magisterskie, stworzone z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoją ścieżkę zawodową i poszerzać kompetencje w jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny.

Oferta kierowana jest do: absolwentów kierunku ratownictwo medyczne, absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie ratownictwa medycznego, w tym również kierunku ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore.

– Studia drugiego stopnia to szansa na uatrakcyjnienie zawodu i budowanie przewagi na rynku pracy – przedstawia tę ofertę Marta Białas. – Umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra, a jednocześnie znacząco poszerzają zakres wiedzy i umiejętności praktycznych.

Program obejmuje zarówno medycynę społeczną, elementy badań naukowych, jak i szeroki blok nauk klinicznych.

– Zajęcia praktyczne realizowane są m.in. na symulatorach wysokiej wierności, a szczególny nacisk położono na zaawansowane procedury ratunkowe – w tym intubację dotchawiczą, techniki udrażniania dróg oddechowych czy badanie ultrasonograficzne (USG) w stanach nagłych – dodaje Marta Białas.

Ukończenie studiów otwiera drogę do pracy w: Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych, w tym PSP, Wojsku Polskim i Policji, firmach farmaceutycznych (np. jako przedstawiciel medyczny), ośrodkach szkoleniowych jako instruktor pierwszej pomocy.

– Dodatkowo, dzięki przygotowaniu w obszarze bezpieczeństwa morskiego i sektora offshore, absolwenci znajdują zatrudnienie na jednostkach pływających, platformach wiertniczych oraz morskich i lądowych farmach wiatrowych – informuje PUM.

(k)

