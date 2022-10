Kolejne szczecińskie uczelnie uroczyście inaugurują nowy rok akademicki.

W poniedziałek wystartował Pomorski Uniwersytet Medyczny. To najlepsza uczelnia w regionie według rankingu "Perspektyw". Kierunek lekarski oraz lekarsko - dentystyczny na PUM to najbardziej oblegane studia na Pomorzu Zachodnim. Rektor tej uczelni, prof. Bogusław Machaliński, w tym roku zainspirował rektorów innych szczecińskich uczelni do wspólnego przemarszu przez miasto. Ma to być nowa szczecińska tradycja. ©℗

(as)