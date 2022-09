Szczecin ma Politechnikę Morską

Akademia Morska w Szczecinie przeszła do historii. W czwartek, 1 września br., stała się Politechniką Morską. Z tej okazji uroczyście odsłonięto nowy szyld uczelni nad wejściem do głównego gmachu przy Wałach Chrobrego.

Starania o zmianę statusu uczelni trwały rok. Sejm zaakceptował utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie ponad podziałami.

Nowy rozdział w historii edukacji morskiej

Obecny na uroczystości zmiany nazwy wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wręczył dotychczasowemu rektorowi AM, prof. Wojciechowi Ślączce, statut nowej uczelni oraz powołanie na rektora Politechniki Morskiej.

– Moment, w którym uczestniczymy, to historia, którą wspólnie tworzymy – powiedział rektor. – Jako Akademia Morska w Szczecinie zawsze chcieliśmy się rozwijać, sięgać po więcej, jednocześnie nie zapominając o korzeniach i kontynuując tradycje, z których morskie szkolnictwo jest znane od 75 lat w Zachodniopomorskiem. Nowa nazwa otwiera nowe możliwości rozwojowe, a na tym najbardziej nam zależy. Podniesiony do miana politechniki status uczelni podkreśli techniczny charakter kierunków kształcenia i prowadzonych badań. Politechnika przyciąga inżynierów, uczelnia morska – oficerów. Przygotowujemy studentów do pracy zarówno na morzu, jak i na lądzie. Nowa nazwa podkreśla tę dwoistość, interdyscyplinarność kształcenia i prowadzonych przez nas badań naukowych. Można śmiało powiedzieć, że stoimy teraz na dwóch stabilnych, pewnych nogach. Solidna, techniczna uczelnia to marka sama w sobie.

Prof.Ślączka przypomniał, że ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie w kwietniu br. została podpisana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Podziękował parlamentarzystom za przeprowadzenie jej przez cały proces legislacyjny, a ministrowi Gróbarczykowi za umożliwienie jego rozpoczęcia i stworzenie warunków formalno-prawnych.

– Otwiera się dla nas nowy rozdział w historii edukacji morskiej – podkreślił W. Ślączka.

Wiatr w żagle uczelni

Rektor wspólnie z wiceministrem odsłonił szyld z nową nazwą uczelni.

– Ten rejs, który trwał tak długo, dzisiaj zakotwiczył w porcie Politechnika Morska – powiedział M. Gróbarczyk. – To wspaniała chwila, którą możemy świętować, uzyskana w duchu absolutnej współpracy i wspólnych celów. To pokazuje, jak istotne jest to, aby realizować zadania, które są ważne i potrzebne – a nauka jest niezwykle ważna i potrzebna dla Szczecina – właśnie w ramach wspólnego porozumienia.

Również poseł Arkadiusz Marchewka porównał prace nad ustawą do rejsu.

– Pomyśleliśmy sobie, że jeżeli to przedsięwzięcie ma się udać, to musimy to zrobić wspólnie jako jedna zintegrowana płynąca do jednego portu załoga – zaznaczył. – Jestem przekonany, że ten awans uczelni da jej silny wiatr w żagle.

Wojewoda Zbigniew Bogucki podkreślił, że Politechnika Morska jest uczelnią absolutnie wyjątkową, a wraz ze zmianą nazwy i z nowymi wyzwaniami będzie wyjątkowa jeszcze bardziej.

– Ważne, że idziecie do przodu, jesteście na dobrym kursie, macie dobrego kapitana, znakomitą załogę i budujecie przyszłość morskiego Szczecina i Pomorza Zachodniego – dodał.

Elżbieta KUBOWSKA