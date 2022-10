Półtora miliarda złotych dla pracowników szkół wyższych

Rząd pomoże uczelniom zredukować wydatki na energię elektryczną, przeznaczy też półtora miliona złotych na podwyżki dla nauczycieli akademickich – zapowiada minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Nie ukrywa jednak, że nadeszły ciężkie czasy.

– Rozpoczynamy nowy rok akademicki 2022/2023 w czasie, który jest niezwykle trudny i trudny do przewidzenia w najbliższych miesiącach – mówił szef MEiN podczas inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Rzeszowskim.

W swoim wystąpieniu wielokrotnie odnosił się do obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie, podkreślając jej wpływ na środowisko akademickie i sytuację uczelni w Polsce. Nawiązywał m.in. do wzrostu cen energii elektrycznej wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.

– To co dzisiaj jest pierwszoplanowym zadaniem ministra edukacji i nauki, to absolutne stanie po stronie uniwersytetów i doprowadzenie do rozwiązania, które radyklanie zredukuje wydatki na energię elektryczną na rok 2023. Ta sprawa była podnoszona na Radzie Ministrów – wskazywał. Zapewniał także o rządowym wsparciu w tym zakresie: – Bez względu na to, co będzie na szczeblu Unii Europejskiej, rachunki za energię elektryczną w polskich uczelniach, w tym w Uniwersytecie Rzeszowskim, będą wielokrotnie niższe niż te, które są dzisiaj oferowane uczelniom.

– Taką gwarancję daję wszystkim uczelniom w Polsce 1 października 2022 roku – dodał.

Ważnym aspektem wystąpienia polityka był wzrost wynagrodzeń pracowników nauki.

– W tym niezwykle trudnym czasie udało się wyasygnować łącznie ponad 1,5 mld zł na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Te pieniądze będą w dyspozycji rektorów – mówił P. Czarnek.

W obecnym roku kalendarzowym subwencja zostanie zwiększona o 150 mln zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Spowoduje to, że w przyszłym roku kalendarzowym w budżecie znajdzie się o 600 mln zł więcej na pensje pracowników szkół wyższych. Dodatkowo od maja ta pula zostanie zwiększona o 700 mln zł. Łącznie na podwyżki dla pracowników uczelni w bieżącym i przyszłym roku kalendarzowym MEiN przeznaczy prawie 1,5 mld zł.

(as)