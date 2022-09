Rachunki za gaz liczone od głowy. Podwyżki opłat nawet o 300 procent

Podwyżki opłat za gaz odczuwa w swoich rachunkach domowych coraz więcej osób. W tym ci, których lokale nie są wciąż indywidualnie opomiarowane i zdani są na rozliczenia od głowy na podstawie odczytów zużycia z jednego ogólnego licznika w nieruchomości.

- Wraz z mężem i 7 dzieci (najmłodsze jest jeszcze przy piersi i ma 1,5 roku, najstarsza córka ma 15 lat) wynajmujemy mieszkanie w Szczecinie. Blok, w którym mieszkamy (4-piętrowy, 3 klatki, 28 mieszkań) ma jeden zbiorczy licznik gazu. O ile w zeszłym roku spółdzielnia mieszkaniowa za osobę za gaz liczyła coś ok. 5 zł, to dziś już 17,33 zł za osobę. Jest to gaz podłączony do kuchenki gazowej. Ogrzewanie budynku jest miejskie. Stąd za moją 9-osobową rodzinę płacić muszę miesięcznie ok. 160 zł!!! - napisała w e-mailu do naszej redakcji Anna Adamiak.

Nasza Czytelniczka sprawę postanowiła wyjaśnić z prezesem spółdzielni (budynkiem tym na osiedlu Somosierry zarządza Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa), gdyż poczuła się oszukana, płacąc - jak podkreśliła - „tak wysokie stawki za gotowanie obiadu na gazie!!!". Usłyszała, że spółdzielnia

