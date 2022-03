W czwartek o g. 17. 30 w Przystanku Historia w Posejdonie przy Bramie Portowej w Szczecinie rozpocznie się dyskusja na temat książki „Pogoń Szczecin. Szkice z tajnej historii”. Wydał ją Instytutu Pamięci Narodowej.

Pytanie, jakie każdy fan klubu i znawca historii regionu powinien sobie zadać, brzmi: co wiem o historii „Dumy Pomorza”? Z socjologicznego punktu widzenia ciekawe byłyby również badania na temat tego, ilu kibiców interesuje się swoim klubem w sposób kompleksowy, ogarniając nie tylko teraźniejszość, czyli bieżące wyniki i ruchy kadrowe klubu, a ilu jest zorientowanych w tematyce przeszłości swojego zespołu, jego historii oraz różnych społeczno-polityczno-gospodarczych uwarunkowaniach, które determinowały jego rozwój.

Okazuje się bowiem, że historia Pogoni nie jest wcale taka prosta do odtworzenia, jak pozornie mogłoby się wydawać. Sięgając do samych korzeni powstania klubu, napotykamy na pewne niejasności, które autorzy książki próbowali rozwikłać podczas prac nad publikacją, ale okazało się to na tyle trudne, że znaki zapytania, które pojawiły się na początku pracy, pozostały także po jej zakończeniu. Dlaczego? Na niektóre tematy w źródłach nie ma odpowiedzi, a u tzw. świadków historii zaciera się pamięć i niektóre kwestie pozostają bardziej strefą domysłów niż niczym nie zachwianej pewności.

W spotkaniu wezmą udział doktorzy Ryszard Stefanik, Grzegorz Majchrzak i Zbigniew Stanuch. Debatę moderować będzie prof. Sebastian Ligarski.

(as)