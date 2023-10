Podium dla szkoły WZDZ w konkursie „Bezpiecznie od startu”

W konkursowej rywalizacji najlepsze okazały się uczennice ze szkoły Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Fot. OiP Szczecin

Konkurs ten jest adresowany do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. Po raz kolejny zorganizował go Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, jednak ma on regionalny zasięg - nad testem wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy pochylili się zatem uczniowie szkół branżowych z całego województwa zachodniopomorskiego. Najlepszą okazała się reprezentacja Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego ze Szczecina.

Celem konkursu „Bezpiecznie od startu” jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Jego zakres dotyczy problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Właśnie zakończyła się regionalna edycja konkursu. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań.

- Tym razem nie miały sobie równych uczennice Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, które zajęły pierwsze trzy miejsca. Wyrazy uznania należą się nauczycielom: Małgorzacie Ścibior i Bartoszowie Ścibiorowi, którzy przygotowali swoje podopieczne do rywalizacji - mówi Ewelina Kolanowska - Wrońska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. - Rywalizacja odbywała się w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie pod czujnym okiem jurorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie i Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie. Uczniom kibicowali dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych Elżbieta Paprocka oraz dyrektor IRMiŚP Rafał Dąbrowski. W organizacji konkursu pomagała nauczycielka szkoły rzemieślniczej – Zofia Tkacz.

Pierwsze miejsce zajęła Kornelia Stępień, na co dzień uczennica trzeciej klasy Branżowej Szkoła I Stopnia WZDZ w Szczecinie, wkrótce fryzjerka. Druga lokata przypadła Gabrieli Brych, kształcącej się na sprzedawcę, natomiast trzecie miejsce przypadło Natalii Adamczyk z klasy III, która zamierza zostać fryzjerką.

Przed dziewczętami ogólnopolski finał konkursu, który odbędzie się w Warszawie 5 grudnia.

(kel)