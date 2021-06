Piknik Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP. Uczelnia i integracja

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie spotkała się podczas wspólnego pikniku. Rozpoczął się on rajdem, który przez Puszczę Wkrzańską poprowadził sam rektor uczelni dr hab. Waldemar Urbanik prof. WSH TWP. Było to pierwsze wspólne spotkanie studentów i kadry akademickiej po wielu miesiącach kontaktów zdalnych.

Uczestnicy rajdu docenili tę inicjatywę uczelni. Zarówno studenci, jak również nauczyciele akademiccy przyznali, że są złaknieni bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.

- Uczelniane sale i korytarze są puste, a życie studenckie w budynkach uczelni w ostatnich miesiącach się zatrzymało. Przenieśliśmy się w świat wirtualny. Aby poczuć namiastkę normalności, odnowić znajomości, poznać się, a nawet tak po prostu zobaczyć zaprosiliśmy całą społeczność akademicką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie wraz z rodzinami i przyjaciółmi na rajd - wyjaśnił rektor uczelni dr hab. Waldemar Urbanik prof. WSH TWP.

Prowadził on także rajd przez Las Arkoński w towarzystwie prorektora WSH TWP dr Cezarego Hendryka. W gronie ponad setki uczestników nie zabrakło władz uczelni, dziekanów, wykładowców oraz studentów, nie tylko wiodących kierunków uczelni, ale nawet Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego. Każdy szedł we własnym tempie, niektórzy z kijkami nordic walking, a chętni wybrali rowery i hulajnogi. Wszystkim towarzyszył dobry humor i radość ze wspólnego spotkania. Punktem docelowym była Polana Miodowa, gdzie każdy uczestnik z rąk prorektora dr Cezarego Hendryka otrzymał medal. Tam na przybyłych czekało ognisko z kiełbaskami i wiele atrakcji: konkursy, zabawy, loteria z nagrodami ufundowanymi przez rektora. - Cieszy nas ten wspólny czas, który niech będzie preludium do wakacji i nowego roku akademickiego - przyznał rektor.

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wpisała się w tradycję akademickiego Szczecina. Ta niepubliczna uczelnia od 24 lat kształci na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibami przy ul. Monte Casino i ul. Broniewskiego. Założona została przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku i działa na podstawie uzyskiwanych cyklicznie kolejnych pozytywnych ocen i akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, będącej organem kontrolnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Oświaty i Nauki).

Uczelnia prowadzi aktualnie kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach: psychologia oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Prowadzi także studia dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) odbywają się na kierunkach: detektywistyka, kryminologia, prewencja kryminalna, BHP, obronność i bezpieczeństwo narodowe. Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: pedagogika, kryminologia oraz praca socjalna. WSH TWP prowadzi także prawie 100 studiów podyplomowych o różnych specjalnościach. Wszystkie kierunki są zatwierdzone przez ministerstwo jako praktyczne, a Forum Pracodawców funkcjonujące przy uczelni opiniuje i modyfikuje programy studiów tak, aby były one powiązane z potrzebami i wymogami rynku pracy.

Elżbieta Kubera