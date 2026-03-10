Oto wpływowi naukowcy PUM

Trzech profesorów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie znalazło się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Ranking ogłosił „Puls Medycyny.

Oto wyróżnieni lekarze.

Rektor PUM, prof. Leszek Domański, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i medycyny sportowej; zastępca lekarza kierującego Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych dla województwa zachodniopomorskiego; prezes elekt Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego; członek ZG Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Prof. Wojciech Marlicz. Profesor jest związany z Kliniką Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM. Aktywnie działa w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, m.in. w Polskim Towarzystwie Gastroenterologii, American College of Gastroenterology (FACG) oraz Royal College of Physicians (FRCPE). W Polsce reprezentuje m.in. Europejskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (ELMO) i Europejski Rejestr Helicobacter pylori (EU-HpReg). Jest także Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Prof. Mieczysław Walczak, specjalista pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej; kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM; konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej; przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

„Lista Stu” od lat wskazuje liderów, którzy wywierają największy wpływ na rozwój polskiej medycyny oraz systemu ochrony zdrowia. Są to osoby wyznaczające nowe kierunki rozwoju, inicjujące rozwiązania systemowe, budujące pomost między nauką a praktyką oraz integrujące środowiska medyczne wokół wspólnych celów.

(as)

