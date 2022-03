Od 1 marca. Zapisz dziecko do przedszkola i szkoły

1 marca rusza większość rekrutacji do szczecińskich przedszkoli i szkół podstawowych. Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice muszą zrobić to elektronicznie. Na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/ znajdują się wszelkie informacje o tym, jak wygląda rekrutacja oraz lista placówek i ich oferta.

Rekrutacja do przedszkoli

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 1 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 18 marca br.

W naborze mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2016-2019 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

- Miasto jeszcze nie wie, jaką liczbą miejsc będzie dysponowało, bowiem do poniedziałku 28 lutego deklaracje chęci kontynuowania opieki przedszkolnej mogli składać rodzice pociech, które już do szczecińskich przedszkoli uczęszczają - tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Wiadomo tylko, że w tegorocznym naborze może uczestniczyć niemal 14 tysięcy dzieci zameldowanych na terenie gminy.

Wnioski, wraz z wymaganą dokumentacją, można składać do 18 marca. Od 21 marca do 8 kwietnia do pracy zabiorą się komisje rekrutacyjne, natomiast 15 kwietnia udostępnione będą listy dzieci przyjętych i tych, które miejsca nie otrzymały. Między 19 a 22 kwietnia rodzice muszą potwierdzić, czy skorzystają z przyznanego przedszkola. Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych ujrzą światło dzienne 25 kwietnia.

Nabór do klas I szkół podstawowych

1 marca 2022 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2015 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym.

Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie, urodzone w 2016 roku.

- Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną - wyjaśnia magistrat. - Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Tu także rodzice mają czas na zapisy do 18 marca. Do 8 kwietnia trwała będzie weryfikacja wniosków, natomiast 19 kwietnia pojawią się listy przyszłych uczniów. Tylko przez dwa dni - 20 i 21 kwietnia - rodzice muszą zadeklarować, że ich dziecko będzie uczęszczało do wybranej placówki. O tym, jaki jest wynik naboru dowiedzą się 22 kwietnia.

Pilnować terminów muszą także ci, którzy chcą posłać swoje pociechy do szkół sportowych. W placówkach o takich profilach w dniach 7-11 marca będą przeprowadzane próby sprawności fizycznej kandydatów. Ich wynik będzie znany 15 marca.

(kel)