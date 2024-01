Noc Biologów w Szczecinie. Młodzi ludzie odkrywali tajemnice życia [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Młodzi szczecinianie lubią Noc Biologów. O czym przekonaliśmy się w piątek, podczas kolejnej edycji tej imprezy organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Tym razem wydarzenie w Instytucie Biologii odbywało się pod hasłem „Tajemnice życia od komórek do biosfery”.

Nie brakowało chętnych, by przekonać się, że Ziemia to złożony system, w którym istnieją miliony interakcji między żywymi istotami a pozostałymi elementami przyrody, by podejrzeć, jak wygląda od kuchni praca biologa, mikrobiologa czy biotechnologa, a także samodzielnie wykonać doświadczenia.

Inne atrakcje Nocy Biologów to roślinne kultury in vitro, izolacja bakterii, wykonywanie preparatów histologicznych, czy obserwacja komórek układu odpornościowego. Noc Biologów to także okazja do zdobycia wiedzy i poznania smaku, zapachu oraz konsystencji różnych produktów pszczelich. Co jeszcze znalazło się w programie? Wystawy poświęcone różnorodnej tematyce, na przykład środkom czystości czy grzybom. Można też było odwiedzić nowocześnie wyposażone laboratoria, poznać techniki badawcze, jakimi posługują się na co dzień naukowcy, samodzielnie wykonać doświadczenie, zaobserwować ciekawe zjawiska. Krótko mówiąc, mnóstwo atrakcji!

(as)