Sprawdzanie kondycji młodzieży. Plany przed nowym rokiem szkolnym

Młodzież szkolna wychodzi z rocznej izolacji mocno poturbowana - lekarze i psycholodzy twierdzą, że nasiliły się problemy psychiczne uczniów, doskwiera otyłość i choroby oczu. A co sądzą o pandemicznej szkolnej rzeczywistości sami młodzi ludzie? Będą mieli okazję wykazać to w ankietach, jakie wypełnią jeszcze przed ostatnim dzwonkiem, bo Szczecin właśnie przystąpił do pilotażowych testów psychologicznych młodzieży.

Nasze miasto - jako pierwsze w Polsce - rusza z indywidualnymi postcovidowymi testami psychologicznymi licealistów. Weźmie w nich udział nawet tysiąc szczecińskich uczniów w wieku 15-18 lat. Badanie przeprowadzi szczecińska firma Profi Competence Europe sp. z o.o.

- Po trudnych pandemicznych, „odizolowanych" miesiącach musimy zaopiekować się młodymi. Musimy być wyrozumiali dla nauczycieli. Potrzeba nam wszystkim czasu i dystansu, aby zrozumieć, że przyszłość zależy od naszego nastawienia i konkretnych działań, a debata o oświacie i życiu szkół dopiero się rozpoczyna - mówi w końcówce roku szkolnego prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Z możliwości badania cieszy się

...