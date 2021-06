Kulice: nowy rozdział. US chce być bardziej międzynarodowy

Prof. Jörg Hackmann został dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych w Kulicach. Ośrodek jako jednostka badawczo - dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w maju.

Obiekt w Kulicach US otrzymał w 2002 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Warunkiem było prowadzenie działalności edukacyjnej i rozwijanie współpracy między Polską a Niemcami. W pałacu działała Akademia Europejska Lisawety von Zitzewitz, z którą uczelnia rozstała się w atmosferze konfliktu. US zarzucał Akademii m.in. zdewastowanie obiektu, Akademia odpowiadała, że uczelnia nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. US chciał obiekt sprzedać. To się jednak nie udało. Kulice reaktywowano w roku 2014.

MOBI ma pomóc w umiędzynarodowieniu szczecińskiej uczelni. Głównym zakresem aktywności Ośrodka będzie współpraca naukowa na pograniczu polsko-niemieckim oraz w szerszym kontekście międzynarodowym, szczególnie w regionie Bałtyku.

Celem Ośrodka jest prowadzenie edukacji społecznej oraz wymiana naukowa i transfer wiedzy w czterech obszarach: rozwój regionalny, współpraca regionów przygranicznych, umacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz dyskusji problemów migracji w perspektywie współczesnej i historycznej.

Ośrodek w Kulicach dysponuje 4 salami dla konferencji i seminaria, usytuowany jest w parku o powierzchni ok. 9 ha. Ośrodek dysponuje 18-oma pokojami noclegowymi dla 50 osób. Trwa tam jeszcze remont. Po jego zakończeniu nowa działalność oraz perspektywy MOBI na następne lata zostaną zaprezentowane we wrześniu podczas międzynarodowej konferencji 25-lecia działalności ośrodka Kulic – pierwotnie planowanej na zeszły rok. Wśród pierwszych wydarzeń są konferencje, warsztaty, szkoły letnie i spotkania doktorantów w ramach projektu INT 198 „Morze – Pomorze – Pogranicze” we współpracy z przygranicznym miastem Schwedt oraz uczelniami w Greifswaldzie i Frankfurcie nad Odrą.

Prof. Jörg Hackmann to historyk, jest od października 2008 r. pracownikiem Instytutu Historycznego US w ramach profesury wizytującej historii Europy Wschodniej im. Alfreda Döblina, finansowanej przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).

(as)