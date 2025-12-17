Kryminalistyka w dobie AI. Nowe technologie pomagają łapać przestępców

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w analizie materiału dowodowego, identyfikacji genetycznej, rekonstrukcjach cyfrowych oraz automatyzacji wybranych etapów pracy biegłych. Fot. PUM

Pierwsza edycja konferencji „Kryminalistyka w dobie AI” odbyła się z inicjatywy Zakładu Genomiki i Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z Biurem ds. Innowacyjności, Nauki i Inteligentnych Specjalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wydarzenie skierowane było do pracowników instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości – policji, prokuratur, laboratoriów kryminalistycznych i innych jednostek wspierających procesy śledcze.

Konferencja stworzyła przestrzeń do dyskusji na temat rosnącej roli sztucznej inteligencji w praktyce kryminalistycznej oraz wyzwań, jakie niesie jej wdrażanie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w analizie materiału dowodowego, identyfikacji genetycznej, rekonstrukcjach cyfrowych oraz automatyzacji wybranych etapów pracy biegłych.

Prelegenci przedstawili perspektywę zarówno naukową, jak i praktyczną, zwracając uwagę na konieczność wypracowywania standardów odpowiedzialnego stosowania AI, w tym szczególnej dbałości o jakość danych, procedury walidacji oraz kwestie etyczne. Podkreślano także, że interdyscyplinarna współpraca między badaczami, praktykami i instytucjami publicznymi jest kluczowa dla bezpiecznego i efektywnego wykorzystania nowych technologii.

Uczestnicy podkreślali, że wydarzenie stanowi ważną platformę wymiany doświadczeń i wiedzy, pozwalającą na prezentację aktualnych badań PUM oraz integrację środowisk związanych z kryminalistyką i technologiami przyszłości. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że konferencja stanie się cyklicznym wydarzeniem wpisującym się w rozwój nauk sądowych w regionie.

