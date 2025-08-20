Środa, 20 sierpnia 2025 r. 
Przyszli lekarze z całego świata szkolili się w Szczecinie

Data publikacji: 20 sierpnia 2025 r. 07:53
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2025 r. 07:53
Warsztaty w Centrum Symulacji PUM ściągają młodych ludzi z wielu państw. Fot. PUM  

W Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie została zorganizowana kolejna edycja wakacyjnych warsztatów medycznych National Incomings Medical Education, organizowanych przez lokalny oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMS). W zajęciach wzięło udział kilkudziesięcioro przyszłych lekarek i lekarzy z różnych stron świata.

Doskonalili swoje umiejętności w zakresie intubacji, laparoskopii, szycia chirurgicznego, diagnostyki USG, pobierania krwi, resustytacji krążeniowo – oddechowej, wirtualnej anatomii.

Oprócz intensywnych zajęć praktycznych uczestnicy mieli okazję do integracji i poznawania polskiej kultury. Gra miejska po Szczecinie umożliwiła odkrycie najciekawszych zakątków miasta, a National Food and Drink Party stało się doskonałą okazją do wspólnej degustacji tradycyjnych potraw oraz wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie.

Łącznie w lipcowej i sierpniowej edycji NIME w Szczecinie udział wzięło ponad 100 studentów medycyny z całego świata, co czyni to przedsięwzięcie największym tego typu wydarzeniem w historii organizacji IFMSA-Poland.

