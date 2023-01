Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu popularnonaukowych wykładów otwartych pt. „Spotkania z ekonomią na Mickiewicza 64”, które odbędzie się w środę o godzinie 18.00 na platformie Ms Teams. Tym razem gościem spotkania będzie dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US z Rektorskiej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Temat spotkania to „Konsument wobec cyberzagrożeń – aktualne wyzwania prawa ochrony konsumentów”. Link do wydarzenia znajduje się na stronie uczelni. Cykl wykładów otwartych „Spotkania z ekonomią na Mickiewicza 64” to inicjatywa Instytutu Ekonomii i Finansów, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat współczesnej ekonomii. Spotkania on-line mają charakter cykliczny. Odbywają się raz w miesiącu, w godzinach 18.00-19.00. Wszystkie spotkania są prowadzone przez ekspertów z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Poruszane są zagadnienia takie, jak: przestępczość ubezpieczeniowa, spis powszechny, przedsiębiorczość, giełda papierów wartościowych.

(as)