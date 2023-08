Katarzyna Tandecka nominowana do nagrody Naukowiec Przyszłości

Uczona z Politechniki Koszalińskiej zajmuje się procesami cienkich warstw grafitu. Fot. Politechnika Koszalińska

Katarzyna Tandecka z Politechniki Koszalińskiej uzyskała nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii „Kobieta nauki, która zmienia świat” za realizację projektu badawczego pn. „Procesy tworzenia cienkich warstw grafitu na powierzchniach wygładzanych z wykorzystaniem diamentowych folii ściernych” oraz za pozytywne podejście do upowszechniania wyników badań wśród całego społeczeństwa.

Ultracienkie warstwy grafitu mogą być szeroko stosowane w warunkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie innych metod zmniejszenia współczynnika tarcia w mikromechanizmach. Można je stosować np. w układach wbudowanych w organizmy żywe, a także w innych układach stosowanych w niskich temperaturach lub w nietypowych środowiskach.

Ultracienkie warstwy grafitu, nad którymi pracę badawczą podjęła dr inż. Katarzyna Tandecka, przydatne będą do układów nieaktywnych przez pewien okres, od których wymaga się sprawności bez potrzeby dodatkowej konserwacji (układy o utrudnionym dostępie do węzłów kinematycznych, układy stosowane w technice wojskowej lub przeznaczone do zastosowań w próżni i niskich temperaturach).

(as)