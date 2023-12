Ich prace naukowe mogą pomóc w rozwoju Szczecina

Prezydent Piotr Krzystek nagrodził młodych naukowców podczas uroczystości w Willi Lentza. Fot. Facebook Prezydent Szczecina

Reprezentanci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zdobyli najwięcej wyróżnień podczas gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta za najlepszą pracę naukową. Autorzy wszystkich wyróżnionych projektów otrzymali nagrody finansowe o łącznej wysokości ponad 70 tysięcy złotych.

Do konkursu zgłoszono 57 prac, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w roku poprzednim. Podzielono je na kategorie: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki humanistyczno-społeczne, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

- Jesteście przyszłością naszego miasta i dlatego chcemy was docenić i jednocześnie zmotywować do kolejnych działań na rzecz rozwoju Szczecina - powiedział prezydent miasta Piotr Krzystek.

Kapituła konkursu postanowiła przyznać 7 nagród głównych w wysokości 7500 zł oraz 6 wyróżnień w wysokości 3500 zł. To dzieła, „które charakteryzują się nowatorskim ujęciem podjętych tematów oraz niezwykle ambitnym i niespotykanym dotąd spojrzeniem”.

Kto okazał się najlepszy?

Marta Wiącek z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zdobyła nagrodę za „Terapię komórkową w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki - analizę dynamiki zmian morfologii i funkcji siatkówki w obserwacji długoterminowej” a Mieczysław Scheibe z Politechniki Morskiej za „Analizę zastosowania polimerowych kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi do budowy wybranych jednostek pływających”. Reszta głównych nagród powędrowała do przedstawicieli ZUT. Dzmitry Artsiukh i Hanna Tsikhanavets zdobyli laur za „Przystań sztuki z ogrodami wystawienniczymi na Łasztowni”, Katarzyna Lechowska za „Możliwość wyspy. Centrum edukacyjne urban farmingu w Szczecinie”, Olga Rogowska i Katarzyna Tatoń za „Habitat dla młodych- zabudowę mieszkalno- usługową przy ul. Gdańskiej w Szczecinie”, Konrad Biliński za „Ośrodek kultury z galerią sztuki w Parku Kasprowicza w Szczecinie” a Daria Ciecholewska-Juśko za „Opracowanie i charakterystykę materiałów bionanocelulozowych do zapobiegania kolonizacji przez drobnoustroje patogenne oraz do eradykacji biofilmów bakteryjnych”.

Z kolei wyróżnienia trafiły do Klaudii Stempy z PUM za „Ocenę związku mutacji powtarzalnych w genie BARD 1 z predyspozycją do raka prostaty w populacji polskiej”, jej koleżanki z uczelni Alicji Ogrodniczak za „Związek mutacji powtarzalnych w genach BRCA1,BRCA2,CHEK2,PALB2 i RAD51C z ryzykiem raka jajnika w Polsce” oraz do Marcina Chruślińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę „Funkcjonowanie polskich urban labów jako źródła rekomendacji wdrożeniowych dla miasta Szczecin”. Trzy wyróżnienia otrzymali młodzi ludzie związani z ZUT: Dawid Kapała za „Projekt koncepcyjny futurystycznego jachtu motorowego inspirowanego naturą”, Kamila Zając za „Wpływ własności fizykochemicznych fotokatalizatorów na bazie dwutlenku tytanu na parametry mechaniczne modyfikowanych gipsów” oraz Paweł Prajzendanc za „Elektromechaniczny przetwornik energii o konstrukcji tarczowej wzbudzany hybrydowo”.

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promocja innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, a w szczególności: wyłonienie takich prac, które mogą przyczynić się do rozwoju lub promocji miasta, pozytywnie wpłynąć na ożywienie regionu oraz zainspirować młodych ludzi do działania na rzecz rozwoju Szczecina.

Dotychczas odbyło się 15. edycji konkursu (licząc tegoroczną), w którym przyznano nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę ponad pół miliona złotych.

(as)