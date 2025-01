Fortepian z najwyższej półki. Steinway & Sons dla młodych muzyków

W najwyższej klasy fortepian marki Steinway & Sons wzbogacił się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. Fot. Dariusz GORAJSKI

W najwyższej klasy fortepian marki Steinway & Sons wzbogacił się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. Instrument kosztował ponad milion złotych (1 mln 49 tys. zł) i przybył do Szczecina wprost z fabryki w Hamburgu.

Instrumenty Steinwaya wytwarzane są tylko w dwóch fabrykach na świecie. Pierwsza wytwórnia tych cenionych instrumentów powstała w Nowym Jorku 1853 r. i została założona przez niemieckiego emigranta Henry’ego E. Steinwaya na poddaszu jego mieszkania na Mahattanie. Następnie przez kolejnych 40 lat Henry rozwijał ją i prowadził ze swymi synami, opracowując coraz to nowe rozwiązania i uzyskując patenty niezbędne dla stworzenia nowoczesnego fortepianu.

Fabrykę w Hamburgu wraz z salonem sprzedaży otworzyli synowie już po śmierci ojca. Obie fabryki są do dziś jedynymi na świecie, produkującymi instrumenty według najwyższych norm. Dźwięk, dynamika i możliwości gry na tych fortepianach wzbudzają zachwyt najlepszych pianistów świata. Dlatego też instrumenty tej klasy posiadają najważniejsze sale koncertowe. W Szczecinie fortepiany marki Steinway & Sons znajdują się w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz Willi Lentza.

Aby wybrać najodpowiedniejszy fortepian dla szkoły muzycznej, do hamburskiej fabryki udały się dwie ekspertki - szczecińskie pianistki i nauczycielki ZPSM: dr Anna Paras oraz Karolina Stańczyk-Piechocka. Instrumentalistki znalazły się, jak to określiły, w świątyni doskonałości rzemiosła, gdzie obejrzały cały proces produkcji, a następnie spośród 40 zaprezentowanych im instrumentów wybrały dziewięć. Pięć godzin trwało dokonywanie ostatecznej selekcji, aby instrument mógł zagościć w szkolnej Sali Koncertowej. Uczniowie przyznają, że możliwość gry na tym instrumencie to zaszczyt i przedsmak prawdziwego koncertowania. Nauczyciele dodają, że posiadanie takiego instrumentu wpłynie na podwyższenie poziomu kształcenia przyszłych, młodych muzyków.

(el)