Ferie z historią. Archiwum zaprasza dzieci i młodzież

W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne w ramach cyklu „Ferie w Archiwum”. Fot. Agata JANKOWSKA

Czym jest archiwum? Jak powstało pismo? Co znajdziemy w muzeum? Na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczniowie podczas spotkania edukacyjnego zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Szczecinie. Instytucja prowadzi cykl „Ferie w Archiwum”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

– Podczas zajęć uczniowie mogą poznać nie tylko barwne dzieje Pomorza od czasu Gryfitów po współczesność, ale także zajrzeć w ciekawe zakamarki ponadstuletniego gmachu archiwum, odwiedzić pracownię konserwacji, magazyny archiwalne, zabytkową bibliotekę, przyjrzeć się starodrukom, poznać historię słowa pisanego od rękopisu do książki drukowanej, obejrzeć filmy o odradzającym się po wojnie Szczecinie, czy dowiedzieć się jak zostać rodzinnym archiwistą – tłumaczy Małgorzata Duras z Archiwum Państwowego w Szczecinie.

I dodaje, że zainteresowanie projektem wśród szkół było naprawdę duże.

W zajęciach udział biorą dzieci z półkolonii zimowych, które spędzają ferie w mieście. Trzeba przyznać, że żadne z poruszanych przez archiwistów zagadnień nie było dla młodych słuchaczy problemem. Ich wiedza na temat historii jest naprawdę imponująca! Bez problemu potrafiły powiedzieć, czym jest historia, co można znaleźć w muzeum i skąd historycy czerpią wiedzę o przeszłości. Czwartoklasiści potrafili nawet wymienić rodzaje źródeł historycznych! Pierwsza część zajęć miała charakter teoretyczny. Uczniowie dowiedzieli się, czym różni się archiwum od muzeum, poznali też rodzaje starożytnych pism czy materiały, na których powstawały pierwsze źródła pisane w dawnych wiekach. Nie zabrakło wątków dotyczących historii dynastii Gryfitów. Ponadto młodzi uczestnicy lekcji zapoznali się także z różnymi nośnikami danych, na których zapisywano filmy i muzykę w czasach ich dziadków i rodziców, poznali działanie maszyny do pisania, zasady tworzenia drzewa genealogicznego czy materiały służące do przechowywania i zabezpieczania archiwaliów. Na koniec odbył się obchód po archiwum – zwiedzano bibliotekę i magazyn, gdzie pokazano dzieciakom dokumenty czy kroniki. W pracowni konserwacji zaprezentowano uczniom między innymi drzewa genealogiczne rodzin królewskich, dawne mapy z XVIII wieku czy pieczęci. Po tak przeprowadzonej lekcji, pełnej pasji i zaangażowania pracowników archiwum wyrośnie nam zapewne kolejne pokolenie historyków i archiwistów. ©℗

(aj)