Sprawdzian wiedzy i koniec podstawówki. Rusza egzamin ósmoklasisty

Dziś rozpoczął się egzamin ósmoklasisty.

Uczniowie kończący szkołę podstawową przystępują dziś do egzaminu ósmoklasisty. W Szczecinie pisze go 3800 uczniów.

Zgodnie z harmonogramem egzamin rozpocznie się od sprawdzenia wiedzy z języka polskiego. Jutro (12 maja), ósmoklasiści będą zdawać matematykę. Ostatni egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się w środę, 13 maja.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien zdobyć, dlatego każdy egzamin ósmoklasisty uważany jest za zdany. Sukces przy rekrutacji do szkoły średniej zależy jednak od tego, jak egzamin zostanie napisany.

– W tym roku do egzaminu kończącego szkołę podstawową w Szczecinie przystąpi łącznie blisko 3800 uczniów, z czego ponad 3200 to uczniowie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto – informuje Marta Kufel z biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin.

Wyniki tegorocznego egzaminu zostaną opublikowane 3 lipca.Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym albo których prace zostaną unieważnione, będą mogli podejść do niego w czerwcu, w terminie dodatkowym.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty, w tym czas trwania poszczególnych części oraz dokładny harmonogram, dostępne są na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. ©℗

(aj)

