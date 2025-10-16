Edukacja zdrowotna nie cieszy się powodzeniem. Uczniowie rezygnują z nowego przedmiotu

Urząd Miasta Szczecin przekazał dane dotyczące liczby uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia z edukacji zdrowotnej. W podstawówkach zrezygnowała z nich ponad połowa, w szkołach średnich ponad 90 procent.

Budzący kontrowersje przedmiot ruszył w bieżącym roku szkolnym, a jego ideą jest szerzenie wiedzy i świadomości m.in.: na temat zdrowia, aktywności fizycznej, relacji społecznych czy wielu zagrożeń. Edukacja zdrowotna wykładana jest w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) oraz w ponadpodstawowych. W tym roku szkolnym jest do przedmiot nieobowiązkowy – do 25 września rodzice mogli zdecydować, czy ich dziecko będzie brało udział w lekcjach z tego przedmiotu.

Podstawa programowa przedmiotu obejmuje 11 obszarów, takich jak: wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, dojrzewanie (w szkołach podstawowych), zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień, system ochrony zdrowia (w szkołach ponadpodstawowych).

Nowy przedmiot miał być sztandarowym projektem Minister Edukacji Barbary Nowackiej. I choć dane dotyczące uczniów w całej Polsce nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości, to ze statystyk dotyczących szkół należących do Gminy Miasto Szczecin można wywnioskować, że edukacja zdrowotna nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem. Oto jak przedstawiają się dane dla Szczecina podane przez magistrat.

W szkołach podstawowych należących do gminy zrezygnowało 9 495 uczniów z 16 934, dla których przewidziano udział w zajęciach edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026 (stan na dzień 30.09.2025 r.) – czyli 56,07 proc. W liceach ogólnokształcących na zajęcia z edukacji zdrowotnej nie uczęszcza 5 257 z 5 931 uczniów, czyli ponad 88 proc. W technikach z zajęć zrezygnowało ponad 92 proc. uczniów – dokładnie 2 752 z ogólnej liczby 2 967. W branżowych szkołach 1. stopnia na w edukacji zdrowotnej nie uczestniczy 607 osób na 708, czyli 92,7 proc. uczniów, dla których przewidziano udział w zajęciach. Nieco inaczej sytuacja wygląda w placówkach kształcenia specjalnego. W szkołach podstawowych specjalnych na lekcje z edukacji zdrowotnej nie chodzi 44 uczniów z 207, czyli 21,26 proc. W liceach ogólnokształcących z 14 osób zrezygnowała połowa, czyli siedmiu uczniów. Natomiast w szkole branżowej 1. stopnia na edukację zdrowotną nie uczęszcza 130 uczniów z 241, czyli 53,94 proc. ©℗

Agata JANKOWSKA

