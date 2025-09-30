Sonda. Edukacja zdrowotna w szkole

Pani Beata:

– Jestem emerytowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1–3. Zapoznałam się z założeniami nowego przedmiotu i uważam, że jest on nie tylko bardzo potrzebny, ale także wartościowy i dobrze przemyślany. Dzieci powinny być edukowane w odpowiedni sposób przez kompetentnych nauczycieli. Jednym z kluczowych tematów poruszanych w ramach tego przedmiotu jest również cyberbezpieczeństwo i to uważam za ogromny atut. Dziś dzieci i młodzież dorastają w świecie przepełnionym dezinformacją. Trzeba je świadomie edukować, rozwijać w nich umiejętność krytycznego myślenia i – co najważniejsze – je chronić. Bardzo szkoda, że Pan Prezydent Polski, Karol Nawrocki, postanowił wypisać swojego syna z zajęć z edukacji zdrowotnej. Za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” serdecznie pozdrawiam swoich uczniów Szkoły Podstawowej w Białuniu.

Marek Mikoda z żoną Martą:

– Uważamy, że w programie tego przedmiotu nie ma absolutnie nic niewłaściwego. Mówimy to jako rodzice, ale i obywatele Rzeczypospolitej, a także ja jako pracownik związany z ochroną zdrowia. Program jest ciekawy i wartościowy, dlatego zależało nam, by nasz syn w nim uczestniczył. Niestety, szkoła zaplanowała te zajęcia na ostatnią godzinę lekcyjną i w dodatku na piątek, co było dla nas problematyczne. To był wyłączny powód, dla którego go wypisaliśmy z tego przedmiotu. Gdyby zajęcia odbywały się w innym czasie, dniu, syn z pewnością by na nie uczęszczał i wiele by zapewne wiele dobrego wyniósł.

Pan Kazimierz:

– Jak dotąd młodzież dobrze sobie radziła, mając wsparcie rodziców i nauczycieli. Ten przedmiot budzi w tej chwili spore emocje. Są zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne, jak to często bywa w Polsce. Myślę, że potrzeba czasu, by ta sprawa się unormowała. Dziś dużo się o tym mówi, ale pytanie, ile z tego faktycznie przyniesie korzyści młodzieży. Czas pokaże. Mam dorosłe dzieci, sam jestem od kilku lat emerytem, więc patrzę na to z dystansem. Gdybym jednak miał teraz małe dzieci, nie miałbym nic przeciwko, by uczęszczały na ten przedmiot.

Pani Lidia:

– Wiem jeszcze niewiele o tym przedmiocie. Jednak to, co już wiem, pochodzi głównie z mediów, więc nie znam jego szczegółów. Obawy rodziców mogą być uzasadnione, jeśli w programie pojawiają się zbyt dosłowne treści dotyczące życia seksualnego. Mimo to uważam, że lepiej, by dzieci były edukowane przez szkołę, a nie przez ulicę. Odnoszę wrażenie, że wiele osób unika rozmów na ten temat w domu, dlatego dobrze, że szkoła, nauczyciele tym się zajmą właściwie i fachowo. Skoro istnieje tyle różnych opinii, warto podejść do sprawy rozważnie i posłuchać ekspertów.

Julita Jurczak:

– Uważam, że ten przedmiot, jakim jest Edukacja Zdrowotna, jest szkodliwy i niepotrzebny dzieciom i młodzieży. W moim odczuciu młode pokolenie jest zbyt wcześnie wprowadzane w tematykę np. seksualną, co moim zdaniem niszczy psychikę oraz może negatywnie w przyszłości wpłynąć na rozwój fizyczny i psychiczny. Zamiast tego powinniśmy stawiać na większą naukę religii i naukę o Panu Bogu, bo to wiara i zdecydowanie moralność budują silne społeczeństwo oraz jego kulturę i tożsamość. Bez tego i takich zasad, gdzie nie ma religii, Pana Boga, wszystko się może niestety rozpaść. ©℗

