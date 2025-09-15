Obrona ludności w rękach samorządów. Ponad 200 mln zł do wydania

Wojewoda zachodniopomorski spotkał się z dziennikarzami, aby przedstawić kwestie bezpieczeństwa, obrony ludności cywilnej, a także omówić korzyści płynące z przedmiotu edukacja zdrowotna. Fot. Agata JANKOWSKA

O kwestiach bezpieczeństwa w razie zagrożenia militarnego bądź katastrofy naturalnej, edukacji zdrowotnej w szkołach i udzielaniu pierwszej pomocy rozmawiał w piątek z dziennikarzami wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Rząd przeznaczył środki finansowe dla samorządów na realizację celów związanych z obronnością i ochroną ludności.

- Mamy prawie 204 miliony złotych przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną. Te środki musimy wydać do końca roku i trwa właśnie procedura akceptacji tych wydatków. Mamy w naszym województwie 248 wniosków, z tego 113 wniosków samorządów jest już zaakceptowanych. Właśnie od dzisiaj przygotowujemy umowy wydatkowania tych środków dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe 135 wniosków zostało przekazane do MSWiA i Ministerstwa Obrony Narodowej, bo są to wnioski, które dotyczą inwestycji budowlanych. One wymagają zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz akceptacji umowy - wyjaśnił wojewoda.

Dyrektor generalna Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Kołek omówiła natomiast cele, na jakie można spożytkować pozyskane przez samorządy środki finansowe:

- W tym roku możemy korzystać ze środków zaplanowanych w czterech obszarach - informowała. - Pierwszy obszar są to obiekty zbiorowej ochrony i tutaj w ramach tego obszaru jednostki samorządu terytorialnego mogły pozyskiwać środki na budowę i rozbudowę budowli ochronnych. W ramach tych środków można było budować takie obiekty jak schrony czy miejsca ukrycia, a także dostosowywać i przystosowywać pomieszczenia. Drugi obszar jest to obszar dotyczący zabezpieczenia logistycznego i w ramach tego obszaru wszystkie jednostki mogły wnioskować o środki związane z budową bądź rozbudową magazynów ochrony cywilnej, a także na doposażenie tych magazynów. Obszar trzeci jest to obszar utrzymania i rozwoju podmiotu ochrony ludności. Jest to obszar, który został odgórnie wskazany, że środki w ramach tego obszaru zostały w całości przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej, zarówno dla Komendy Wojewódzkiej jak i Powiatowych Komend Straży Pożarnej. I te środki miały być przeznaczone na doposażenie tych jednostek w celu wsparcia udzielanego siłom zbrojnym, tak zwany obszar HNS-u. I ostatni obszar, w ramach którego mogliśmy tutaj dysponować środkami, jest to obszar dotyczący edukacji. W ramach tego obszaru jednostki zgłaszały chęć na przeszkolenie podmiotów ochrony ludności w zakresie szkoleń ochrony cywilnej, a także kursów pierwszej pomocy.

Ważnym tematem podczas piątkowej konferencji prasowej były schrony na terenie Szczecina oraz miejsca tymczasowego schronienia. Wojewoda podkreślił, że te dwa pojęcia - schron i miejsce tymczasowego schronienia - to dwie różne sprawy. Ze schronów korzysta się w sytuacjach wyjątkowego, wysokiego zagrożenia, na przykład w wypadku wojny, natomiast do miejsc tymczasowego schronienia należą między innymi piwnice, przejścia podziemne, podziemne parkingi itp.

Jak powiedział dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW Robert Szydłowski, Szczecin posiada w tej chwili jeden schron w pełni gotowy do przyjęcia ludności w przypadku zagrożenia i znajduje się on pod Dworcem Głównym. To schron 1 kategorii. Dyrektor nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile jest miejsc w Szczecinie, które mogłyby pełnić rolę schronu.

- Mieszkańcy albo wspólnoty budowlane mogą się zwracać na mocy ustawy do odpowiednich organów o weryfikację takich miejsc. Na tę chwilę mamy zweryfikowanych 31 obiektów, które kiedyś były schronami - mówił Robert Szydłowski.

Zgłoszonych zostało już 338 obiektów. Weryfikacji schronów dokonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komenda Powiatowa Straży Pożarnej.

Wojewoda Adam Rudawski zaprezentował także broszurę - "Poradnik bezpieczeństwa" - wydaną przez MSWiA oraz MON. To krótki podręcznik tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, co przygotować w przypadku ewakuacji, jak brzmią sygnały alarmowe, gdzie się schronić, na jakie numery alarmowe dzwonić w przypadku kryzysu czy zagrożenia. Mówiąc o sytuacji zagrożenia, wojewoda mówił nie tylko o groźbie ataku militarnego, ale także o sytuacjach takich jak pożar, burze, powódź czy blackout (długotrwały brak prądu).

Kolejnym tematem spotkania z mediami był nowy przedmiot w polskich szkołach, czyli edukacja zdrowotna. O korzyściach uczęszczania na niego opowiedział zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczynski.

- Ten przedmiot został przygotowany przez trzy ministerstwa: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podzielony jest na dziesięć modułów, zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej. To są moduły związane z wartościami, ze zdrowiem psychicznym, zdrowiem społecznym, aktywnością fizyczną. Mówimy o cyberbezpieczeństwie, o higienie w internecie, także o wszystkich zagrożeniach, na które młodzi ludzie są narażeni. Często pojawia się pytanie dlaczego nie zostawiliśmy przedmiotu wychowania do życia w rodzinie? Bo podstawa wychowania do życia w rodzinie ma ponad 20 lat. Rady się zmieniają, ale musiała powstać nowa podstawa programowa i nowy przedmiot - mówił na konferencji.

Urząd Wojewódzki nawiązał również do tematu udzielania pierwszej pomocy podczas sytuacji zagrożenia życia. Uruchomiono kampanię Ministerstwa Zdrowia „Ratujmy Życie. Razem”, która zachęca do udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i reagowania w takich przypadkach jeszcze przed interwencją służb ratowniczych. ©℗

Agata Jankowska