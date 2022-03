Dzień Zdrowia w Akademii Morskiej. Oddano 75 litrów krwi

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie zorganizowali pierwszy w historii uczelni Dzień Zdrowia. Z sukcesem.

– Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu wczoraj oddano 75 litrów krwi, a do bazy potencjalnych dawców szpiku zapisało się 67 osób – poinformował Dawid Stanek, przewodniczący Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Parlament Studentów Akademii Morskiej, wspierany przez kolegów z PUM, zaprosił swoich kolegów, pracowników uczelni oraz szczecinian do udziału we wspólnej akcji. Jej uczestnicy oddawali krew w specjalistycznym krwiobusie, zapisywali się do bazy dawców szpiku DKMS oraz skorzystali z prostych badań profilaktycznych, jak pomiar ciśnienia, glukozy oraz saturacji krwi, które przeprowadzali członkowie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych PUM.

Akcje, jak Dzień Honorowego Dawcy Krwi czy Dzień Dawcy Szpiku były już wcześniej organizowane przez studentów naszej uczelni. Tym razem zdecydowali się połączyć te wydarzenia w jedno pod nazwą Dzień Zdrowia. Regionalne centra krwiodawstwa nieustannie zapraszają do oddawania krwi, a baza dawców szpiku fundacji DKMS stale się powiększa dzięki takim akcjom.

(as)