Dwudniowa sesja egzaminów poprawkowych. Najwięcej z matematyki

1331 maturzystów zdaje poprawkę w Zachodniopomorskiem. Życzymy im powodzenia! Fot. Dariusz Gorajski

Niezdana matura z jednego przedmiotu nie oznacza końca świata. We wtorek, 20 sierpnia punktualnie o godz. 9 część tegorocznych maturzystów może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Na początek te pisemne - z języka polskiego i obcego oraz z matematyki.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu, do której to komisji należy województwo zachodniopomorskie, na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

- Z Zachodniopomorskiego chęć zdawania matury poprawkowej na poziomie podstawowym zadeklarowało 1331 maturzystów - mówi Marcin Jakubowski, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. - Większość z nich będzie poprawiała matematykę.

Przypomnijmy w tym roku jednego przedmiotu nie zdało w Zachodniopomorskiem 1005 maturzystów, z czego 529 to absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących i 469 absolwentów pięcioletnich techników - wszyscy oni mieli szansę na poprawkę, pod jednym warunkiem, że deklarację o chęci ponownego zdawania egzaminu złożyli do 16 lipca. Maturę z jednego przedmiotu mogą także poprawiać absolwenci z lat ubiegłych - komisja zezwala na to w przeciągu pięciu lat.

Można także poprawić niezdany egzamin ustny. Te poprawki odbędą się w środę, 21 sierpnia, jednak już zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły.

Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio wcześniej przed jego rozpoczęciem z aktualnym dokumentem tożsamości. Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie. Wyniki matur poprawkowych zostaną opublikowane online 10 września 2024 roku. Wówczas nastąpi także kompleksowe podsumowanie wszystkich tegorocznych sesji egzaminacyjnych.

Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Dla nich najbliższym terminem jest więc maj 2025 roku. W województwie zachodniopomorskim takich abiturientów, którzy nie zdali matury w 2024 jest 537 - 296 z liceów, 238 - z techników.©℗

(kel)