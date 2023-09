Drugi robot da Vinci dla regionu?

Samorząd województwa oraz szpital wojewódzki w Szczecinie chcą, by zakup urządzenia dofinansowany został z funduszy europejskich - w prowadzonym właśnie przez szpital projekcie związanym z budową oddziałów zakaźnych przy ul. Arkońskiej.

To urządzenie z najwyższej półki, umożliwiające przeprowadzanie operacji w doskonałej jakości i z najwyższą precyzją. Korzystają już z niego specjaliści i pacjenci szpitala klinicznego na szczecińskich Pomorzanach. To robot da Vinci. Rozpoczęły się starania o jego zakup dla drugiego szczecińskiego szpitala. Potrzeba na to około 15 milionów złotych.

Samorząd województwa oraz szpital wojewódzki w Szczecinie chcą, by zakup urządzenia dofinansowany został z funduszy europejskich - w prowadzonym właśnie przez szpital projekcie związanym z budową oddziałów zakaźnych przy ul. Arkońskiej.

Da Vinci to urządzenie określane jako doskonałe. System sterowania przez chirurga trzema lub czterema ramionami pozwala na wykonywanie zabiegów o większej precyzji niż metodami konwencjonalnymi. To zasługa m.in. doskonałej jakości trójwymiarowego obrazu, który można oglądać nawet z dziesięciokrotnym powiększeniem, a także płynności ruchów bez tzw. efektu drżenia rąk.

Szpital przy ul. Arkońskiej zamierza wykorzystywać robota da Vinci do operacji chorób nowotworowych, w szczególności prostaty i okrężnicy.

– Z użyciem robota planujemy wykonywać co najmniej 150 zabiegów radykalnej prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego, około 100 zabiegów leczenia chirurgicznego raka jelita grubego, a także organooszczędne resekcje raka nerki, radykalne cystektomie czy wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej u kobiet. Jest to o tyle dla nas istotne, że w placówce funkcjonuje Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego – mówi dyrektor szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Małgorzata Usielska.

Koszt zakupu robota da Vinci szacowany jest na około 15 mln zł. Unijne wsparcie ma wynieść blisko 13 mln zł. Dodatkowo 1,5 mln zł ma dołożyć budżet państwa. Nastąpi to w ramach trwającego projektu związanego z budową oddziałów zakaźnych przy ul. Arkońskiej. Inwestycja jest bliska finału. Większość zaplanowanych prac jest już zakończona. Budynek stoi, gotowe jest lądowisko oraz zakończono roboty przy elewacji obiektu. Trwają działania wewnątrz, m.in. obejmujące wyposażenie pomieszczeń. Otwarcie zaplanowano na ostatni kwartał tego roku.

Jeżeli procedura zakupu robota da Vinci zakończy się pomyślnie, to koszt powstania oddziałów zakaźnych szpitala przy ul. Arkońskiej wyniesie 98 mln zł. Unijna pomoc, jaką Urząd Marszałkowski przekaże placówce z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wzrośnie do ponad 92 mln zł.

(sag)