Z Da Vinci na sali operacyjnej

Alicja

2022-06-28 10:07:58

Sorki ale artykuł pachnie szowinizmem. Chirurg to chirurg, nie trzeba dodawać kobieta chirurg, chyba że mówimy o konkretnej pani chirurg. Poza tym kobiet lekarzy wcale nie trzeba zachęcać do pracy z zaawansowanymi technologiami. Artykuł nie na miejscu, ponieważ z tego wynika, że kobiety o specjalizacji w zakresie chirurgii są do tyłu z nowoczesnym leczeniem i trzeba je specjalnie zachęcać do rozwoju.