Co dalej ze sztuczną inteligencją? Przyjedzie znany ekspert

Uniwersytet Szczeciński zaprasza na drugi wykład otwarty w ramach jubileuszu 40-lecia uczelni. W czwartek w murach US dr Maciej Kawecki w prelekcji „Ciche granice AI” opowie o tym, że nie będzie rewolucji AI w 2024 roku. Będzie szybka ewolucja.

Wykład opiera się na doświadczeniach z podróży po USA, podczas której dr Maciej Kawecki spotkał się z założycielami największych firm AI na świecie, w tym trzema spośród pięciu najwyżej wycenianych firm w USA. Efektem ma być stworzenie obrazu wskazującego nasze obecne miejsce w rozwoju technologii. Prezentacja oparta zostanie na siedmiu największych wyzwaniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Należały do nich m.in. tworzenie danych syntetycznych, rozwiązanie problemu „czarnego pudełka” w sytuacjach, gdy AI popełnia błędy, zmiana paradygmatu poszukiwania wiedzy oraz znalezienie sposobu na stały niedobór danych zdolnych do szkolenia modeli AI.

To, co łączy wszystkie te wyzwania, to natura. Robimy wszystko, by tworząc syntetyczne sieci neuronowe, inspirować się tym, co naturalne, a więc ludzkim mózgiem. Wykład odpowie więc na pytanie, jakie granice poznania stawia nauce ludzki mózg i anatomia przyrody, jakie warunki musiałyby być spełnione, by syntetyczne sieci neuronowe miały pełną zdolność do samokształcenia i odczuwania. Ostatnia część wykładu zaprezentuje najbardziej przełomowe polskie oraz zagraniczne projekty z obszaru sztucznej inteligencji, jak choćby startup Science.xyz, który tworzy wzrokowe protezy rogówki oka dedykowane osobom, które całkowicie utraciły wzrok.

Wykład zakończy się ciekawostką, która ma otworzyć widzów na bardzo szerokie spojrzenie na prezentowane zagadnienia. Niewielu wie, że istnieje na świecie dom, w którym narodziła się Dolina Krzemowa. To w niewielkim, zielonym budynku w San Jose, w latach 30. XX wieku, prof. Frederick Terman z Uniwersytetu Stanford założył miejsce, gdzie studenci mogli swobodnie tworzyć technologie. Chciał w ten sposób ograniczyć migrację studentów na wschód USA. Dwóch z nich, w garażu z tyłu budynku, w 1938 roku stworzyło firmę HP (Hewlett-Packard). Tak rozpoczął się bieg za garażami, które zmieniły świat. Przed domem stoi oficjalna tablica z napisem „Miejsce narodzin Doliny Krzemowej”. Nikt zapewne nie podejrzewał wówczas, że technologia stworzy nadludzi. Bo żadna z wymienionych technologii nie będzie dostępna dla każdego na Ziemi. W ten sposób tworzymy istoty i nadistoty, zdolne do innego pojmowania świata.

Dr Maciej Kawecki to dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytetu WSB Merito. Popularyzator technologii, dziennikarz naukowy powołany przez Komisję Europejską na funkcję Cyfrowego Ambasadora UE. Prezes Instytutu Lema. Autor kanału technologicznego This is IT na YouTube oraz bloga www.thisisit.edu.pl. Stawia na człowieka, który rozumie, że technologia to tylko narzędzie w jego rękach, którym powinien pozytywnie zmieniać świat. Promuje polskie innowacje.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny po uprzednim wygenerowaniu biletu ze strony.

(as)