Bank PEKAO SA pomoże sfinansować kupno łodzi. PUM stawia na wioślarstwo

Sport, jak powiada przysłowie, to zdrowie. Tę zasadę wyznają także Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i bank PEKAO SA - przedstawiciele obu instytucji podpisali umowę, na mocy której bank dofinansuje wioślarstwo na uczelni. A konkretnie: dorzuci 70 tysięcy do kupna nowej łodzi.

Edukacja, sport, medalowe osiągnięcia

- Główny nurt naszego działania to edukacja młodych ludzi, przygotowanie do zawodów medycznych - mówi rektor PUM prof. Bogusław Machaliński. - Medycyna jest bardzo wymagającym obszarem do nauki. Wymaga dużego poświęcenia, czasu, olbrzymiego wysiłku intelektualnego, jest też stresująca. Mamy około 30 egzaminów, wszystkie wymagają wysiłku. W związku z tym chcemy dać pewną odskocznię i w sposób holistyczny zabezpieczyć rozwój młodego człowieka, ukierunkować na uprawianie różnych dyscyplin sportu. Mamy obowiązkowe lekcje z wuefu, chociaż nie jest to wymagane. Zachęcamy też młodych ludzi do udziału w sekcjach sportowych.

Jedną z najprężniej działających sekcji jest na PUM wioślarstwo. Szczecińskie osady radzą sobie w ostatnich latach bardzo dobrze. W październiku 2020 roku podczas Akademickich Mistrzostw Polski studentki PUM zajęły pierwsze miejsce w rywalizacji wioślarskich ósemek. W maju ubiegłego roku na AMP na podium stanęły dwie wioślarskie ósemki ze szczecińskiej uczelni - panie zajęły drugie, a panowie trzecie miejsce. W czerwcu podczas Międzynarodowych Regat o Puchar Prezesa Zarządów Portów Szczecin-Świnoujście trzy osady wioślarzy PUM zdobyły miejsca medalowe: męska pierwsze miejsce, damskie - pierwsze i drugie. A teraz nadszedł czas, by młodzi sportowcy wymienili sprzęt na nowszy. PUM chce kupić dwie łodzie - dla osady męskiej i żeńskiej. Każda z łodzi kosztuje ok. 200 tysięcy.

Współpraca banku z uczelnią

- Jesteśmy instytucją, która lubi wspierać tego rodzaju inicjatywy - mówi Katarzyna Koroch z banku PEKAO SA. - Sponsorujemy turniej tenisowy PKO Szczecin Open, koszykówkę, braliśmy udział w sponsoringu Andrzeja Bargiela. Sport jest nam bliski. Cieszymy się na współpracę z PUM. Będziemy też chcieli promować markę banku w środowisku akademickim.

PUM jest najlepszą uczelnią na Pomorzu Zachodnim i, jak wynika z rankingów, jedną z lepszych w Polsce. W zestawieniu "Perspektyw" znalazł się na miejscu szesnastym. Rok temu był trzynasty, dwa lata temu – dziesiąty (osiągając w ten sposób historyczny wynik, żadna szczecińska szkoła wyższa w rankingu „Perspektyw” nie wspięła się tak wysoko). PUM ma drugie miejsce w kraju w dwóch kategoriach – efektywność naukowa i publikacje. Wyprzedził potężne ośrodki z Warszawy czy Krakowa.©℗

(as)