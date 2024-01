„Areopag” w Szczecinie. O przyszłości demokratycznego państwa prawnego

Prawnicy z US zapraszają na „Areopag”. Fot. Dariusz GORAJSKI

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na „Areopag”, wydarzenie poświęcone przyszłości demokratycznego państwa prawnego. Debata, zatytułowana „O przyszłości demokratycznego państwa prawnego – odbudowa i odpowiedzialność czy koniec epoki prawa?”, odbędzie się 26 stycznia o g. 17 na Scenie Szekspirowskiej Teatru Polskiego w Szczecinie. Rejestrować się na to wydarzenie można już teraz.

„Areopag” to format debaty społecznej i naukowej skoncentrowany na najważniejszych kwestiach życia publicznego. Debata charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym, zapewnianym przez udział wybitnych przedstawicieli świata nauki, w tym roku będą to: prof. Ewa Łętowska, prof. Hanna Suchocka, prof. Włodzimierz Wróbel, prof. Andrzej Rychard i prof. Krystian Markiewicz.

Wydarzenie poprowadzą red. Radomir Wit oraz prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji US.

Debata skupi się na kwestii praworządności, która jest kluczowa w kontekście współczesnych wyzwań demokracji. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli prawa w funkcjonowaniu państwa oraz przyszłości praworządności jako fundamentu demokratycznego państwa prawnego.

US zapraszamy do rejestracji na wydarzenie (dotyczy udziału stacjonarnego). Link do rejestracji znajduje się na stronie uczelni.

Debata będzie również transmitowana na żywo w mediach społecznościowych WPiA US przez Uniwizję – telewizję Uniwersytetu Szczecińskiego, umożliwiając dostęp szerszej publiczności.

(as)