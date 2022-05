Akademia Morska świętuje. 75-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim

Akademia Morska w Szczecinie świętuje 75-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim - w poniedziałek, wtorek i środę. Od najbliższego roku akademickiego AM przekształca się w Politechniką Morską.

W poniedziałek (30 maja) o g. 13:00 zostanie wręczony pierwszy w historii AM tytułu Doctora Honoris Causa - prof. Aleksandrowi Walczakowi. Tytuł w imieniu laureata odbierze w Sali Senatu żona profesora.

O g. 21 na Cmentarzu Centralnym rozpocznie się Apel Pamięci. Pod pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" odbędzie się uroczystość z udziałem orkiestry wojskowej, kompanii honorowej, zaproszonych gości.

Uroczystości we wtorek zainauguruje postawienie na maszt bandery przed budynkiem przy Wałach Chrobrego - o godz. 8:00.



- O godz. 10:40 z budynku Akademii Morskiej w kierunku Teatru Współczesnego wyruszy musztra paradna - z udziałem orkiestry wojskowej i kompanii honorowej AM - to widowiskowy fragment uroczystości na Wałach Chrobrego, na który serdecznie zapraszamy gości i naszych przyjaciół - mówi Weronika Gocłowska, rzecznik AM.

W środę o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie absolwentów szkół morskich przy kamieniu upamiętniającym PSM w Szczecinie - przed budynkiem przy Wałach Chrobrego 1.



Tego dnia pracownicy AM wezmą udział w Święcie Szkoły - z tej okazji odbędzie się piknik, a AZS zadba o naszą kondycję w Parku Żeromskiego.

Po raz kolejny odbędzie się bieg charytatywny dla pracującej w AM Marty Barańskiej, która walczy z z chorobą nowotworową (https://razemdlamarty.pl/).

