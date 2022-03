Akademia Morska stanie się politechniką

Akademia Morska w Szczecinie przekształci się w Politechniką Morską. Tak zdecydował Sejm. Ponad podziałami politycznymi.

Za zmianą statusu szczecińskiej uczelni zagłosowało 453 posłów. Wstrzymało się 4. Nikt nie był przeciw.

Akademia Morska opublikowała w mediach społecznościowych komentarz: "Z dumą i energią patrzymy dziś w przyszłość i robimy krok w kierunku kolejnego etapu rozwoju naszej uczelni - Sejm przyjął właśnie ustawę o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie. Przed nami głosowanie w Senacie oraz oczekiwanie na podpis Prezydenta RP".

– ​To dla nas prestiż i krok do rozwoju, ale ponad wszystko – uczelnia w ten sposób podkreśli swój techniczny charakter – tłumaczyła w rozmowie z "Kurierem" Weronika Gocłowska, rzecznik prasowy AM, gdy projekt przekształcenia jej uczelni zyskał wsparcie wszystkich posłów Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. – Od lat nasze nowo kreowane kierunki są silnie osadzone w gospodarce morskiej, ale w kształceniu i badaniach Akademia coraz szerzej „wychodzi na ląd”, stając się uniwersalnym zapleczem dla gospodarki regionu. Nasi inżynierowie transportu, logistyki, geodezji i kartografii czy informatyki – to wszechstronni specjaliści, którzy odnajdują swoje miejsce w rozmaitych branżach, niekoniecznie stricte związanych z gospodarką morską. ​

Jak przekonywała Gocłowska, Szczecin zyska wszechstronną, prestiżową politechnikę, uczelnię, która będzie przyciągać swoją wyjątkowością, to jest aspektem morskim i swoją solidnością – charakterem politechniki.

- Mamy to! To wielka sprawa, bo ranga jednej z najważniejszych uczelni naszego miasta mocno wzrasta - cieszył się na Facebooku szczeciński poseł PO Arkadiusz Marchewka. - Jestem przekonany, że podjęta dziś decyzja da jej mocny wiatr w żagle i przyczyni się do budowania jeszcze silniejszej marki. To zaszczyt, że mogłem być wnioskodawcą ustawy, pod którą podpisali się wszyscy posłowie z województwa zachodniopomorskiego. Nasz projekt zyskał ogromne poparcie. ©℗

Alan Sasinowski