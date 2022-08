Akademia Morska staje się Politechniką Morską

Ale Rektor Akademii Morskiej, a teraz Politechniki Morskiej załapie się na dwie kolejne kadencje kierowania Politechniką Morską! I o to chodzi w Dobrej Zmianie...

Wydział Techniki Morskiej i Transportu dalej istnieje, kształci studentów na wysokim poziomie (co poświadczają wyniki ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej) oraz rozwija się uruchamiając nowe kierunki. Informacja dla tradycjonalistów i tych, którzy ze łzą w oku wspominają dawne czasy: kierunek oceanotechnika też nadal jest :)

Tusk przeniósl tunel do Swinoujścia to i Uniwersytet przeniesie

2022-08-17 17:29:38

Wydział Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej nie istnieje . Teraz to jakiś Uniwersytet i jako Uniwersytet nie ma już tej renomy ani poziomu nauki . To jakby porównywać Wojsko Zawodowe do WOT