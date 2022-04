Akademia Morska ogłasza: "Dziewczyny na politechniki"

W czwartek Akademia Morska w Szczecinie otwiera swoje drzwi - w ramach 15. edycji akcji miesięcznika "Perspektywy" - "Dziewczyny na Politechniki". Uczelnia zaprasza na wszystkie wydziały od g. 10 do 16.

- To akcja kierowana do wszystkich zainteresowanych studiami w Akademii Morskiej w Szczecinie - mówi Weronika Gocłowska, rzecznik AM. - Tego dnia po raz kolejny, wspólnie z "Perspektywami" będziemy odczarowywać mit, jakoby nauki ścisłe i kierunki techniczne były domeną chłopaków. Dziewczyny często wybierają techniczne studia i świetnie się w tym odnajdują.

W czwartek będzie można zajrzeć na dawno niewidziany statek Nawigator XXI, a także odwiedzić laboratoria i symulatory. Uczestnicy akcji wejdą na mostek nawigacyjny, zobaczą, jak działa siłownia okrętowa, odwiedzą największe statki i magazyny za pomocą technologii VR, poznają tajniki automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych, a także zaprzyjaźnią się ze sztuczną inteligencją.

Akcja „Perspektyw” to także okazja do wysłuchania prelekcji na temat ochrony środowiska, rozwoju technologii, nowoczesnej nawigacji. Przed słuchaczami wystąpią: Magdalena Klera-Nowopolska z Polenergii SA, dr inż. Agnieszka Deja oraz mgr inż. of. wacht. Ewelina Chłopińska z AM.

- To jednak niejedyna okazja, by spotkać się z nami w Akademii Morskiej - podkreśla Weronika Gocłowska. - Wzorem poprzedniego roku postanowiliśmy powtórzyć serię pięciu dni otwartych – dla każdego naszego wydziału z osobna. Uczniów, którzy będą mieli potrzebę pogłębienia wiedzy na temat naszych studiów, zapraszamy już po maturach – w czerwcu.

7 czerwca AM otworzy Wydział Nawigacyjny, 9 - Wydział Mechaniczny, 14 – Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, 21 - Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 23 czerwca – Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki.

(as)