Akademia Morska nauczy języka polskiego

Akademia Morska w Szczecinie – od następnego roku akademickiego Politechnika Morska – uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego. Jest jedynym takim ośrodkiem na Pomorzu Zachodnim.

– Spełniliśmy szereg wymogów Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która ostatecznie wydała pozytywną rekomendację i Minister Edukacji Narodowej nadał nam uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – mówi Weronika Gocłowska, rzecznik AM.

Najbliższe ośrodki mające takie uprawnienia funkcjonują w Słupsku i Poznaniu. Jak informuje szczecińska uczelnia, zainteresowani egzaminami są ludzie z całego świata, obecnie głównie Białorusini i Ukraińcy.

– Ważna informacja: egzamin na poziomie C1 upoważnia do podjęcia bezpłatnych studiów stacjonarnych, na zasadach takich samych jak Polacy – dodaje Weronika Gocłowska. – W kontekście obecnej sytuacji i fali uchodźców ze wschodu zapotrzebowanie na kursy języka polskiego i państwowe egzaminy jest ogromne, a dotychczas uprawnione do tego ośrodki, w całej Polsce jest ich kilkanaście, po prostu się zapchały i na egzamin trzeba długo czekać. Zakładamy, że nasze uprawnienia pozwolą osobom przebywającym w naszym regionie podejść swobodnie do egzaminu, spodziewamy się też ruchu z innych części kraju.

Jednostką AM, która będzie organizować egzaminy oraz kursy przygotowujące do nich, jest Maritime English Center wchodzące w skład Studium Nauki Języków Obcych.

– Nasze zainteresowanie zdobyciem tej akredytacji jest wynikiem doświadczeń z ubiegłego roku – zorganizowaliśmy 450 h kurs języka polskiego jako obcego dla stypendystów Rządu RP im. Kalinowskiego, dla 3 grup. Dodatkowo potrzebę taką sygnalizowali nasi kandydaci na studia oraz studenci, a także osoby zgłaszające się z chęcią zdawania egzaminu – podkreśla Magda Kosińska, kierownik Studium Nauki Języków Obcych AM.

Pierwsza rekrutacja ruszy już we wrześniu, kursy przygotowujące również. Pierwsza sesja egzaminacyjna zorganizowana zostanie 5-6 listopada 2022 r. Podczas egzaminu oceniane są następujące sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, pisanie oraz mówienie. ©℗

(as)