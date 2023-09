4 września zabrzmi pierwszy dzwonek. Przed uczniami dziesięć miesięcy nauki

W poniedziałek 4 września w salach gimnastycznych, aulach i na szkolnych boiskach odbędą się uroczyste apele, ławki zapełnią się uczniami już we wtorek 5 września. Fot. Dariusz GORAJSKI

Rok szkolny 2023/2024 właśnie rozpoczyna ponad 192 445 uczniów z województwa zachodniopomorskiego. Najwięcej, bo 127 tysięcy dzieci w szkołach podstawowych, ponad 28 tysięcy w liceach ogólnokształcących, niemal 27 tys. w technikach, i prawie 9 tys. w branżowych szkołach I stopnia. W szkolnych ławkach zasiądzie również 523 uczniów szkół specjalnych. Przez dziesięć miesięcy w edukacyjnej wędrówce po wiedzę i inne umiejętności towarzyszyć im będzie ponad 27 tysięcy nauczycieli.

Najbliższe dziesięć miesięcy ma być kontynuacją reform w polskiej edukacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, kontynuacja i rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, mLegitymacje szkolne, bezpłatne laptopy dla uczniów i nauczycieli, włączenie gier edukacyjnych do podstawy programowej, łacina już od siódmej klasy szkoły podstawowej – to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym. Placówki oświatowe mają być coraz bardziej nowoczesne nie tylko w podawaniu wiedzy, ale mają również przystosowywać się do wymagań współczesnego świata.

– Zaczynamy zatem rok szkolny 4 września pełni optymizmu, że będzie to rok rzeczywiście bardzo pomyślny i dla uczniów, i dla ich rodziców, i dla nauczycieli – mówi Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Szef MEiN zapowiedział, że rok 2024 będzie kolejnym rokiem z rekordowym wzrostem subwencji oświatowej, która w tym roku przekroczy 12 miliardów złotych.

W regionie inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem zachodniopomorskiego kuratora oświaty Katarzyny Koszewskiej oraz wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego odbędzie się w Szkole Podstawowej w Krzywinie oraz Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach.

W Szczecinie uroczyste rozpoczęcie z udziałem Lidii Rogaś, wiceprezydenta miasta i innych przedstawicieli władz miejskich nastąpi w Szkole Podstawowej nr 56 im. kpt ż.w. Konstantego Maciejewicza o godz. 10.

O godzinie 14 w bazylice archikatedralnej Świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie odbędzie się msza święta inaugurująca nowy rok szkolny 2023/2024 pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi.

(kel)