Półkolonie w Pałacu Młodzieży. Po nitce do... sztuki

Podsumowanie tygodnia, w trakcie którego uczestnicy pałacowych półkolonii zdobywają nowe doświadczenia i rozwijają swoje talenty, odbywa się w Ogrodach Śródmieście. Fot. fb Pałac Młodzieży

W szczecińskim Pałacu Młodzieży od pierwszego tygodnia wakacji trwają półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych. Tegoroczne zajęcia odbywają się pod hasłem: „Po nitce do… sztuki!”

– W trakcie zachęcamy uczestników do spotkań ze sztuką i nie tylko – relacjonuje Monika Wilczyńska, rzeczniczka PM. – W pałacowych pracowniach dzieci i młodzież biorą udział w takich zajęciach jak m.in.: karate, ceramika, komiks, fotografia, gra na bębnach, plastyka, gra na ukulele, taniec ludowy, grafika, malarstwo, rysunek, historia sztuki. Niezwykłą przygodą jest dla nich nagranie audiobooka w studiu. Dzieci uczestniczą również w dodatkowych atrakcjach poza placówką, to m.in. warsztaty artystyczne, wyjście do kina, wyjście na kręgle, do Ski Parku czy spacer z przewodnikiem po mieście.

Trzeci turnus półkolonii trwa do 12 lipca. Każdy z turnusów kończy się podsumowaniem, w trakcie którego rodzice i opiekunowie mogą zobaczyć czym zajmowali się uczestnicy podczas mijającego tygodnia. Przygotowany program obejmuje zwykle pokaz taneczny, pokaz karate, występ wokalny i prezentację nagranego wiersza w studiu.

(K)