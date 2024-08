Wybierzmy się! (9-18 sierpnia 2024 r.)

Trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. Dziś wieczorem w kamieńskiej katedrze wystąpi między innymi Agnieszka Tarnawska (organy). Fot. archiwum

9.08 - Kamień Pomorski, katedra, Festiwal Muzyki Organowej i kameralnej, g. 19, Wykonawcy: Agnieszka Tarnawska – organy, Krzysztof Jakowicz – skrzypce W programie: Georg Muffat (1653–1704), Toccata IX IGM 26, wyk. A. Tarnawska, Dietrich Buxtehude (1637–1707), Passacaglia d-moll BuxWV 161, wyk. A. Tarnawska Georg Philipp Telemann (1681–1767) VII Fantazja skrzypcowa Es-dur TWV 40:20:Dolce Allegro, Largo, Presto, wyk. K. Jakowicz, Georg Philipp Telemann (1681–1767) X Fantazja skrzypcowa D-dur TWV 40:23: Presto, Largo, Allegro wyk. K. Jakowicz, Johann Sebastian Bach (1685–1750), Toccata, adagio i fuga C-dur BWV 564, wyk. A. Tarnawska, Johann Sebastian Bach (1685–1750), Ciaccona z II Partity d-moll BWV 1004 wyk. K. Jakowicz

9.08 - Dziwnów, Wszystkich najmłodszych DK w Dziwnowie zaprasza na "Wakacyjną Zabawę z Loczkiem", która odbędzie się o godzinie 16.00 w dziwnowskim Domu Kultury (ul. Marynarki Wojennej 4D). W programie zabawy z animatorem Loczkiem, dmuchańce, fotobudka 360, grill, zupa oraz pokazy mundurowe. Wstęp wolny.

9.08 - Rewal, g. 21.30. Miejsce: Plac przy ul. Słonecznej. Film: Był sobie pies 2

9.08 - Janowo, Goła Baba - monodram Joanny Szczepkowskiej. Monodram, a raczej „monokomedia” napisana przez Joannę Szczepkowską grana jest od 1997 roku na scenach całej Polski i w wielu innych krajach. Aktorka gra dwie zupełnie różne kobiety rywalizujące ze sobą jako artystki. g. 20.15

10.08 - Rewal, g. 21.30, Miejsce: Plac przy ul. Słonecznej, Film: Palm Springs

11.08 - Dziwnów, Plenerowe Kino Lipton w Dziwnowie,

11.08 - Janowo, Olga Adamska - „Hrabiny Przodem”, Ultra współczesne monologi o tajemnicach kobiecości, związków i nieubłaganym upływie czasu w wykonaniu Olgi Adamskiej. Będzie zabawnie i autoironicznie: kwiaty doniczkowe, dzieci, mężczyźni i inne pasje. Muzyka na żywo – Roman Rydz (akordeon), g. 20.15

12.08 - Dziwnów, Plenerowe Kino Lipton w Dziwnowie

12.08 - Janowo, Recital Zbigniewa Zamachowskiego, Podczas koncertu usłyszymy autorskie utwory artysty oraz oryginalne interpretacje piosenek znanych twórców: Osieckiej, Nohavicy, Bukartyka, Stinga, Przybory, Wasowskiego i wielu innych. g. 17.

13.08 - Janowo, Lena Ledoff - Chopin+, g. 18.30

13.08 - Janowo, Patrycja Zywert-Szypka - "Kalina" - monodram muzyczny, g. 20.15

14.08 - Janowo, Lena Ledoff - Chopin+, g. 18.30

14.08 - Janowo, Olga Bończyk – „Piosenki z klasą”, Energetyczny i niezwykle subtelnie ułożony koncert z piosenkami, które Olga Bończyk chciała zaśpiewać już od dziecka. g. 20.15

15.08 - Janowo, Lena Ledoff - Chopin+, g. 18.30

15.08 - Janowo, Patrycja Zywert-Szypka - "Piaf" - monodram muzyczny, g. 20.15

16.08 - Janowo, "Impro na żądanie" - Teatr Komedii Impro, g. 20.15

16.08 - Kamień Pomorski, katedra, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, g. 19., Wykonawcy: Adam Tański – organy, Magdalena Kulig – mezzosopran, Kwartet Waltorni "Hornet Quartet": Gabriel Czopka, Michał Szczerba, Łukasz Łacny, Piotr Kowalski. W programie: Johann Sebastian Bach (1685–1750), 4 preludia chorałowe z 6 preludiów schüblerowskich: Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645, Wo soll ich fliehen hin BWV 646, Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ BWV 649, Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter BWV 650, wyk. A. Tański, Nikołaj Czeriepnin (1873–1945) z 6 kwartetów waltorniowych (fragm.): Nokturn Polowanie, Pieśń ludowa, Chorał, wyk. Kwartet Jan Stokłosa (1986), Three Little Pieces, wyk. Kwartet Adam Tański (1988), Trzy freski symfoniczne (improwizacja): Salve Regina, Assumpta es Maria in Caelum Regina Caeli Laetare, wyk. A. Tański, Gustaw Mahler (1860–1911) opr. Thomas Cornelius Z cyklu Rückert-Lieder: Blicke mir nicht in die Lieder Um Mitternacht Ich bin der Welt abhanden gekommen wyk. M. Kulig Kwartet.

16.08 - Dziwnów, Muzyczne koncerty XXII Festiwalu Gwiazd Sportu

17.08 - Dziwnów, Muzyczne koncerty XXII Festiwalu Gwiazd Sportu

17.08 - Janowo, "Impro na żądanie" - Teatr Komedii Impro, g. 20.15

18.08 - Janowo, "Impro na żądanie" - Teatr Komedii Impro, g. 20.15