Wybierzmy się! (5-9.08.2024)

W niedzielę w wiosce artystycznej Janowo (8 km od Rewala) wystąpił Piotr Bukartyk. Występ był to jubileuszowy, o czym świadczył również jego tytuł – „40 lat z hakiem”. Piotr Bukartyk to w świecie polskiej piosenki postać absolutnie wyjątkowa. Znakomity autor i kompozytor wykonywanych przez siebie piosenek, od lat wymyka się prostym klasyfikacjom, z upodobaniem mieszając muzyczne style. Przyrządzony w ten sposób koktajl przyprawia monologami – pikantnymi, ale nieprzekraczającymi granic dobrego smaku. Bukartyk to jedyny felietonista w piosence od czasów Wojciecha Młynarskiego. Pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Od szesnastu lat współpracuje z Wojciechem Mannem, który jest jego pierwszym recenzentem. Występuje w duecie z Krzysztofem Kawałką (gitara) lub z zespołem Ajagore. Fot. archiwum Janowo