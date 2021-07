Wodne atrakcje na Łasztowni. Fabryka Wody i ZWiK zapraszają

Animacje, interaktywne zabawy, strefa relaksu oraz przeczące prawom fizyki eksponaty – z takimi atrakcjami będzie się można spotkać na szczecińskiej Łasztowni podczas wydarzenia Żagle 2021 na stoisku ZWiK oraz Fabryki Wody.

Trzy namioty sferyczne zlokalizowane będą na bulwarze Gdyńskim, w sąsiedztwie restauracji Ładoga, vis-à-vis zejścia z mostu pontonowego. Strefa będzie otwarta w piątek w godz. 16-20 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10-20.

Animacje dla najmłodszych

W ramach interaktywnego placu zabaw, na miejscu czekać będzie dziesięć urządzeń, które uczą i bawią jednocześnie – hydrauliczna piaskownica, wodna katapulta, łowisko, pamięciomat (w wersji trudnej i prostej), dźwigi portowe, zatopiony skarb, rurociąg (mały i duży), rzut uszczelką. Czas najmłodszym umilą również animatorzy przebrani w stroje piratów oraz marynarzy, którzy przygotują grę tematyczną z zagadnieniami dotyczącymi wody.

Niezwykłe eksponaty

Niezwykłe eksponaty, czyli takie, które przeczą prawom fizyki. Ustawiony zostanie wysoki na 2 metry kran, z płynącą w obiegu zamkniętym wodą. Dzięki optycznemu złudzeniu obserwatorzy będą mieli wrażenie jakby woda z kranu płynęła… no właśnie, skąd?

Zobaczyć będzie można również spadające do góry krople. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu woda pozornie porusza się wbrew grawitacji. Wprawdzie nie istnieje jeszcze antygrawitacja, ale możemy oszukać nasze oczy a właściwie mózg. To, co przecież widzimy, zależy od naszej głowy, a nie oczu.

Odrobina relaksu

W ramach strefy relaksu będzie można odpocząć na leżakach. Dostępne będą poidełka oraz miski z wodą dla zwierzaków. Z kolei na stoisku informacyjnym będzie można dowiedzieć się czegoś o działalności ZWiK oraz Fabryce Wody, która powstaje na miejscu dawnej Gontynki.

Konkurs „Wracamy na Gontynkę”

Odwiedzając namiot Fabryki Wody na Łasztowni, przy okazji będzie można wziąć udział w konkursie. Wystarczy przynieść ze sobą stare zdjęcie z Gontynki. Każdy uczestnik konkursu w zamian za dostarczone zdjęcie otrzyma voucher uprawniający do wstępu na strefę basenu rekreacyjnego Fabryki Wody.

Do wygrania jest 1000 voucherów, które będzie można wykorzystać do 3 miesięcy od dnia otwarcia kompleksu. Każde zdjęcie zostanie zeskanowane i będzie miało szansę trafić do wirtualnego albumu oraz na wystawę w Fabryce Wody.

