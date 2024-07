Wakacje last minute w Centrum Żeglarskim

Zwolniły się pojedyncze miejsca na tegoroczne półkolonie letnie w Centrum Żeglarskim. Kto jeszcze nie ma planów na wakacje, może spędzić je na przystani.

Z letnich półkolonii mogą skorzystać dzieci w wieku 7-12 lat. Są jeszcze wolne miejsca na dwóch turnusach w terminach: 8-12.07 oraz 22-26.07.

Półkolonie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W ramach wypoczynku zorganizowane zostaną różne spotkania i warsztaty.

– Będzie bardzo aktywnie i kreatywnie – zapowiada Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa CŻ. – Nie zabraknie także gier i zabaw zespołowych z wykorzystaniem elementów rywalizacji. Ponadto, dzieci dowiedzą się, jak bezpiecznie zachowywać się w czasie pobytu nad wodą, spotkają się z policjantami lub ratownikami oraz nauczą się zasad dotyczących poruszania się po pomostach i marinie.

Trwają także zapisy na kurs żeglarza jachtowego, który odbywać się będzie w formie półkolonii. Kursy będą organizowane w trzech terminach 01-10.07; 22-31.07 oraz 12-21.08. Aby zdobyć uprawnienia należy mieć ukończone 14 lat, zdać egzamin oraz mieć zgodę obojga rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej. Patent uprawnia do pływania jachtami żaglowymi po wodach śródlądowych bez ograniczeń długości i powierzchni żagla oraz do prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych, a pozostałych wodach morskich do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Rekrutacje na kurs oraz półkolonie dla dzieci odbywają się na stronie www.centrumzeglarskie.pl w zakładce e-rekrutacja.

